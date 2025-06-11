Потрібно встигнути до відключення: як дізнатись, що маєш заборгованість за світло
- Споживачі можуть перевірити заборгованість за електроенергію через особистий кабінет на сайті YASNO, мобільний застосунок, чат-боти у Viber та Telegram, або отримати інформацію офлайн.
- YASNO пропонує систему автоплатежів для уникнення боргів.
Через заборгованість можуть відключити подачу електроенергії у житло. Аби цього не відбувалося, потрібно своєчасно оплачувати рахунки.
Як зрозуміти, що маєш борги за світло
Аби бути впевненим у відсутності боргів, потрібно регулярно перевірити стан рахунку, пише 24 Канал.
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Аби здійснити перевірку рахунку, потрібно, буквально, декілька хвилин. Зокрема, споживачі YASNO можуть це зробити онлайн через:
- особистий кабінет на офіційному сайті YASNO;
- мобільний застосунок YASNO;
- чат-бот у Viber;
- чат-бот у Telegram.
Зауважте! Інформацію про заборгованість можна знайти і офлайн. Для цього є окреме поле у паперовому рахунку, де зазначається така інформація.
Також дізнатись про наявність боргів можна і через телефон. Компанія YASNO, до прикладу, надсилає смс-сповіщення.
Споживач має змогу самостійно дізнатися про стан рахунку, зателефонувавши у контакт-центр. Цю інформацію нададуть і спеціалісти в офісі компанії.
Як уберегти себе від боргів за світло
YASNO надає споживачам можливість уникнути боргів за електроенергію, завдяки спеціальній системі автоплатежів.
Щоб не забувати сплачувати рахунки за світло в Особистому кабінеті і мобільному застосунку можна налаштувати автоплатіж. Ця функція дозволить більше не хвилюватися через протерміновані платежі та виникнення заборгованості, адже необхідна сума буде регулярно зараховуватися по конкретному особовому рахунку,
– повідомляє YASNO.
Тобто, з банківської карти буде списуватись сума, яка відповідає виставленому рахунку. Враховується у розрахунках і заборгованість або переплата за попередні періоди.
Зверніть увагу! Споживач може встановити ліміт суми, яка буде списуватись з рахунку.