Удар по монополії Пекіна: США розпочали масштабну "війну" за ресурси

Протистояння США та Китаю за цінні корисні копалини, які необхідні для виробництва сучасних технологій, посилюється. Тепер Вашингтон і Пекін змагаються за ресурси Африки.

Як США витісняють Китай?

США використовують право на викуп продукції та державне фінансування, щоб витіснити Китай з африканських ланцюжків постачання, передає Reuters.

Мова йде про такі стратегічні копалини, як мідь, кобальт та інші, говорять дипломати.

Основну увагу Вашингтон зосереджує на кількох країнах Африки:

Замбії;

Гвінеї;

та Демократичній Республіці Конго.

До слова, саме в Конго постачає понад 70% кобальту у всьому світі. А видобуток міді у цій республіці становив близько 3,3 мільйона тонн у 2024 році.

Водночас США не хочуть ризикувати. Замість того, щоб відправляти своїх операторів у країни з високими ризиками, вони роблять ставку на фінансові інструменти:

Офтейк-угоди . Фінансують копальні в обмін на право викупу частки видобутої руди.

. Фінансують копальні в обмін на право викупу частки видобутої руди. Партнерство з трейдерами. Співпрацюють з компанією Mercuria та конголезьким державним гігантом Gécamines.

Головна мета Вашингтона полягає у тому, щоб переспрямувати сировину в ланцюжки, орієнтовані на США, які зараз контролюють китайські заводи.

Які успіхи тактики США?

Ця тактика США вже принесла перші успіхи. Компанія Gécamines готується відправити близько 100 тисяч тонн міді з родовища Тенке-Фунгуруме покупцям із США вже цього року.

Це відбулося після того, як компанія переглянула умови контракту з китайською CMOC.

США розгортають фінансову вогневу міць, а не промислову присутність. За допомогою торгових каналів Вашингтон може перенаправляти конголезьку мідь американцям, не беручи на себе політичних або операційних ризиків керування шахтами в ДРК,

– говорить аналітик Control Risks Вінсент Руже.

Апетити Вашингтона не обмежують лише міддю. Конго поступово стає постачальником цинку, германію, кобальту та галію до США.

Важливо! Водночас президент Дональд Трамп прагне заборонити Китаю доступ до видобутку корисних копалин у Гренландії, пише The New York Times.

