Боснія знайшла заміну російському газу, але лише розлютила Брюссель

Боснія підписала угоду про будівництво трубопроводу, який має зменшити її залежність від постачань російського газу. Однак у Брюсселі цим не задоволені й вже попереджають, що боснійський уряд ризикує заявкою країни на вступ до ЄС.

Яку угоду підписала Боснія?

Угоду про новий газопровід Боснія підписала із сусідньою Хорватією під час саміту в місті Дубровник, пише Al Jazeera.

Свої підписи на документі поставили прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович та його боснійська колега Боряна Крісто. Остання назвала угоду "важливим кроком уперед".

Прем'єрка Боснії наголосила, що домовленості між країнами дозволять не лише диверсифікувати постачання палива, але й посилити енергетичну безпеку країни.

До того ж відмова від газу Росії необхідна Боснії, аби вступити до ЄС. Річ у тім, що країна нині перебуває в процесі набуття членства Євросоюзу, а тому зобов’язана виконувати усі вимоги до членів блоку.

А ЄС, нагадаємо, наприкінці січня цього року ухвалив остаточне рішення про відмову від російського газу до кінця 2027 року, пише Reuters.

Ця політика робить юридично обов’язковою обіцянку ЄС припинити залежність від свого колишнього основного постачальника газу, майже через чотири роки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році,

– зазначили фахівці.

Перший пункт з плану ЄС щодо відмови від газу Росії, до речі, вже почав діяти. З 25 квітня Євросоюз заборонив закупівлю російського СПГ за короткостроковими контрактами.

Зауважте! Експерт з енергетики Юрій Корольчук у коментарі для 24 Каналу розповів, що для Росії очікуються чималі втрати, якщо Європа повністю відмовиться від російського газу. Але Москва, ймовірно, переорієнтовується на китайський ринок, хоч це займе не рік, і не два.

Чому в ЄС не задоволені рішенням Сербії?

Однак у Брюсселі не задоволені новою угодою Сербії, хоча та й намагається відмовитися від російського газу напередодні набуття чинності заборони ЄС.

Ба більше, ЄС попередив країну, що вона може поставити під загрозу:

процес вступу країни до блоку;

та понад 1 мільярд доларів допомоги для країни.

А все через те, що Брюссель сумнівається у прозорості проєкту газопроводу.

Проєкт передбачає, що Боснія під'єднається до СПГ-термінала Хорватії на острові Крк. А сам газопровід інтегрується безпосередньо в енергосистему ЄС. У підсумку країна зможе отримувати американський газ замість російського.

Однак займатиметься проєктом американська компанія AAFS Infrastructure and Energy. А вона пов'язана з людьми американського президента Дональда Трампа. Її очолюють:

юрист Джессі Бінналл, який раніше працював на Трампа;

та брат колишнього радника Трампа Джозеф Флінн.

У ЄС сумніваються, що компанія прозоро виграла право очолити енергетичний проєкт у Боснії. Хоча раніше за призначення американської компанії проголосував боснійський парламент.

Це рішення створює небезпечний прецедент і може серйозно підірвати суспільний інтерес, оскільки позбавляє інші компанії можливості брати участь у тендері,

– попередила організація Transparency International.

Важливо! Посол ЄС у Боснії Луїджі Сорека нагадав, що країна має дотримуватися зобов’язань під час вступу до блоку, ухвалюючи законодавство в енергетичному секторі. Зокрема, будь-які зміни повинна подавати Брюсселю на розгляд.

Як США витісняють Росію з Боснії?

Наразі Боснія повністю залежить від Росії у питаннях постачання газу. Однак новий американський газопровід створить альтернативу "Турецькому потоку", який постачає якраз російський газ.

Водночас новий газогін позбавить російський "Газпром" монополії в регіоні та чергової частки стабільного європейського ринку

Вартість проєкту США у Боснії оцінюють приблизно у 1,5 мільярда доларів. Він також передбачає будівництво газових електростанцій, покликаних скоротити виробництво електроенергії з вугілля.