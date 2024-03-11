До 200 тисяч гривень: українським військовим можуть підняти "бойові" виплати

Українським військовослужбовцям можуть подвоїти грошові виплати. Про це розповів заступник голови комітету з питань прав людини Руслан Горбенко.

Чи подвоять виплати військовим

За словами Руслана Горбенка, з'явилося багато побажань від бійців, щоб отримувати за бойові виходи вдвічі більші виплати. На думку нардепа, це більш ніж можливо.

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Руслан Горбенко Заступник голови комітету з питань прав людини Це можна зробити? Так, можна! І є така пропозиція від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, який запропонував президенту подвоїти ці виплати для мотивації хлопців, які бажають битися і воювати.

Однак, він зауважив, що держбюджет не гумовий. Тому знайти кошти в ньому на підвищення виплат, на думку нардепа, можливо лише внаслідок звільнення з лав ЗСУ тих, хто не бажає воювати. Тобто, так званих, відмовників.

Яким чином хочуть збільшити "бойові"

Таким чином, Руслан Горбенко розповів, що є військові, які воюють в лапках. Мова йде про тих, хто самовільно залишає частину. Відтак, командири не мають можливості змусити таких громадян виконувати наказ, а натомість можуть лише написати звіт, після чого таку людину лише покарають "на зарплату".

Максимум, що командир може зробити в цій ситуації – просто зняти зарплату. А держава ж розраховувала на людину,

– пояснив нардеп.

На думку Горбенко, тримати таких осіб у лавах ЗСУ – немає сенсу. Натомість краще ці кошти спрямувати на додаткову мотивацію хлопців, які хочуть воювати та захищати країну.