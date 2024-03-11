Удвоят ли выплаты военным

По словам Руслана Горбенко, появилось много пожеланий от бойцов, чтобы получать за боевые выходы вдвое большие выплаты. По мнению нардепа, это более чем возможно.

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Руслан Горбенко Заместитель председателя комитета по вопросам прав человека Это можно сделать? Да, можно! И есть такое предложение от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который предложил президенту удвоить эти выплаты для мотивации ребят, желающих сражаться и воевать.

Однако, он заметил, что госбюджет не резиновый. Поэтому найти средства в нем на повышение выплат, по мнению нардепа, возможно только в результате увольнения из рядов ВСУ тех, кто не желает воевать. То есть, так называемых, отказников.

Каким образом хотят увеличить "боевые"

Таким образом, Руслан Горбенко рассказал, что есть военные, которые воюют в кавычках. Речь идет о тех, кто самовольно покидает часть. Поэтому, командиры не имеют возможности заставить таких граждан выполнять приказ, а взамен могут только написать отчет, после чего такого человека только накажут "на зарплату".

Максимум, что командир может сделать в этой ситуации – просто снять зарплату. А государство же рассчитывало на человека,

– объяснил нардеп.

По мнению Горбенко, держать таких лиц в рядах ВСУ – нет смысла. Зато лучше эти средства направить на дополнительную мотивацию ребят, которые хотят воевать и защищать страну.