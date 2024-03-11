Чи подвоять виплати військовим

За словами Руслана Горбенка, з'явилося багато побажань від бійців, щоб отримувати за бойові виходи вдвічі більші виплати. На думку нардепа, це більш ніж можливо.

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Руслан Горбенко Заступник голови комітету з питань прав людини Це можна зробити? Так, можна! І є така пропозиція від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, який запропонував президенту подвоїти ці виплати для мотивації хлопців, які бажають битися і воювати.

Однак, він зауважив, що держбюджет не гумовий. Тому знайти кошти в ньому на підвищення виплат, на думку нардепа, можливо лише внаслідок звільнення з лав ЗСУ тих, хто не бажає воювати. Тобто, так званих, відмовників.

Яким чином хочуть збільшити "бойові"

Таким чином, Руслан Горбенко розповів, що є військові, які воюють в лапках. Мова йде про тих, хто самовільно залишає частину. Відтак, командири не мають можливості змусити таких громадян виконувати наказ, а натомість можуть лише написати звіт, після чого таку людину лише покарають "на зарплату".

Максимум, що командир може зробити в цій ситуації – просто зняти зарплату. А держава ж розраховувала на людину,

– пояснив нардеп.

На думку Горбенко, тримати таких осіб у лавах ЗСУ – немає сенсу. Натомість краще ці кошти спрямувати на додаткову мотивацію хлопців, які хочуть воювати та захищати країну.