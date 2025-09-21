Укр Рус
21 вересня, 08:01
Брак записів у трудовій може коштувати пенсії: на що слід звернути увагу пенсіонерам

Катерина Добровольська
Основні тези
  • Трудова книжка залишається основним доказом стажу, але помилки в ній можуть викликати проблеми з пенсією.
  • Виправлення у трудовій книжці можливі лише у випадках помилкових записів, тоді як зміни, такі як зміна прізвища, вносяться окремо.

Хоча система обліку поступово переходить в електронний формат, трудова книжка залишається основним доказом стажу. Помилки чи прогалини в ній можуть обернутися проблемами під час виходу на пенсію.

Що робити, якщо не вистачає записів у трудовій книжці?

Якщо книжка відсутня або в ній немає потрібних записів, стаж можна підтвердити іншими документами: довідками з місця роботи, навчання чи служби, а також архівними даними, повідомляє 24 Канал з посиланням постанову Кабміну №637.

Однак, особливої уваги потребує підтвердження пільгового стажу. Якщо у трудовій відсутні записи про роботу у шкідливих умовах чи за спеціальністю, Пенсійний фонд вимагає уточнюючі довідки від підприємств або їхніх правонаступників. 

Зауважте! Якщо ж підприємство ліквідоване, документи доведеться шукати в архівах.

Чи можна робити виправлення у трудовій книжці?

Як зауважує ПФУ, виправлення у трудовій книжці допустимі, але лише у випадках, коли первинний запис був зроблений з помилками чи неточностями. Це стосується, зокрема, даних про призначення на посаду, переведення, звільнення або заохочення.

Якщо ж інформація внесена правильно, але згодом змінилася, Наприклад, прізвище після одруження, тоді вносять не виправлення, а зміни.

Що відомо про вихід на пенсію в Україні: коротко про головне

  • В Україні з 2026 року посилять вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію. 

  • Так, у 60 років можна буде піти на відпочинок лише за наявності 33 років стажу, а у 63 вже не менше 23 років. 

  • Щороку норма зростатиме, тому вже у 2028 році для пенсії в 60 років знадобиться 35 років стажу.