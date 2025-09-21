Хоча система обліку поступово переходить в електронний формат, трудова книжка залишається основним доказом стажу. Помилки чи прогалини в ній можуть обернутися проблемами під час виходу на пенсію.

Що робити, якщо не вистачає записів у трудовій книжці?

Якщо книжка відсутня або в ній немає потрібних записів, стаж можна підтвердити іншими документами: довідками з місця роботи, навчання чи служби, а також архівними даними, повідомляє 24 Канал з посиланням постанову Кабміну №637.

Однак, особливої уваги потребує підтвердження пільгового стажу. Якщо у трудовій відсутні записи про роботу у шкідливих умовах чи за спеціальністю, Пенсійний фонд вимагає уточнюючі довідки від підприємств або їхніх правонаступників.

Зауважте! Якщо ж підприємство ліквідоване, документи доведеться шукати в архівах.

Чи можна робити виправлення у трудовій книжці?

Як зауважує ПФУ, виправлення у трудовій книжці допустимі, але лише у випадках, коли первинний запис був зроблений з помилками чи неточностями. Це стосується, зокрема, даних про призначення на посаду, переведення, звільнення або заохочення.

Якщо ж інформація внесена правильно, але згодом змінилася, Наприклад, прізвище після одруження, тоді вносять не виправлення, а зміни.

