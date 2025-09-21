Хотя система учета постепенно переходит в электронный формат, трудовая книжка остается основным доказательством стажа. Ошибки или пробелы в ней могут обернуться проблемами при выходе на пенсию.

Что делать, если не хватает записей в трудовой книжке?

Если книжка отсутствует или в ней нет нужных записей, стаж можно подтвердить другими документами: справками с места работы, учебы или службы, а также архивными данными, сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление Кабмина №637.

Однако, особого внимания требует подтверждения льготного стажа. Если в трудовой отсутствуют записи о работе во вредных условиях или по специальности, Пенсионный фонд требует уточняющие справки от предприятий или их правопреемников.

Обратите внимание! Если же предприятие ликвидировано, документы придется искать в архивах.

Можно ли делать исправления в трудовой книжке?

Как отмечает ПФУ, исправления в трудовой книжке допустимы, но только в случаях, когда первичная запись была сделана с ошибками или неточностями. Это касается, в частности, данных о назначении на должность, переводе, увольнении или поощрении.

Если же информация внесена правильно, но впоследствии изменилась, Например, фамилия после женитьбы, тогда вносят не исправления, а изменения.

Что известно о выходе на пенсию в Украине: коротко о главном