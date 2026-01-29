Кількість заброньованих в Україні значно зросла: у Міністерстві економіки назвали цифру

Протягом року кількість заброньованих українців зросла на декілька сотень тисяч. Бронювання впливає на мобілізацію, тому важливо тримати баланс.

Про це міністр економіки Олексій Соболев сказав під час дискусії "Нова країна: ключові питання".

Скільки в Україні заброньованих працівників?

За словами Соболева, торік показник був на рівні мільйону, тепер – 1 мільйон 300 тисяч. Міністр економіки підкреслив, що важливо тримати баланс між мобілізацією та бронюванням. Зараз цього балансу, на його думку, дотримано.

Насправді бронювання за останній рік виросло. У нас було десь мільйон заброньованих людей, зараз – десь мільйон триста,

– сказав він.

А також додав, що раніше військові зверталися з проханнями зменшити її кількість. Водночас бронювання позитивно впливає на економіку, оскільки заради броні деякі люди виходять з тіньових трудових відносин.

За його словами, люди, які бронюються, виходять з сірого ринку зайнятості. Це дозволило підняти вимоги для компанії, що бронюють працівників, зокрема по середній зарплаті, та вивільнило десятки мільярдів коштів.

Як змінилися правила бронювання у 2026 році?