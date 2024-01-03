Офіційний курс долара: як змінилася за добу валюта
Поки долар від НБУ несуттєво, але дорожчає, євро ж навпаки дешевшає. За добу офіційний курс опустився на майже 30 копійок. Хоч раніше валюта росла вгору.
Офіційний курс 3 січня
За даними Нацбанку, офіційний курс 3 січня сягнув 38,08 гривні за долар. Вартість виросла на 7 копійок проти курсу 2 січня.
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Щодо євро, то на сьогодні ціна сягнула 41,72 гривні, що на 28 копійок менше, ніж було вчора.
Яким буде офіційний курс долара та євро 4 січня:
- Долар – 38,11 гривні,
- Євро – 41,60 гривні.
Курс на готівковому ринку
Станом на ранок 3 січня долар коштує:
- В банках купівля становить 38,2 гривні, а продаж – 39 гривень.
- В обмінниках: купівля – на рівні 38,20 гривні, а продаж – 39,50 гривні.
- На чорному ринку: купівля – 38,75 гривні, а продаж – 39,17 гривні.
Яким буде долар у січні
У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що режим керованої гнучкості щодо курсу діятиме надалі на міжбанку.
Зазвичай на початку року, особливо в післясвятковий період, спостерігається до певної міри "млявість", як у стані покупців, так і продавців. Тому за збереження основних тенденцій ринку, активність на ринку порівняно зі "святковим тижнем" наприкінці грудня може скоротитися до 20%.
А щодо курс долара на готівковому ринку, то курсові межі будуть у районі 37,5 – 38,5 гривні за долар.
- Триватиме процес скорочення різниці між курсами міжбанку та готівкового ринку: не перевищить 0,3 – 0,6 гривні.
- Впливатиме на курс долара макрофінансова підтримка України, яка допомагає підтримувати стабільність валютного ринку та економіки країни.