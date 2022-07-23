Чи буде долар по 50 гривень: прогноз фінансового аналітика
Тарас Загородній розповів, що курс долара залежить від надходжень валюти в Україну. Підвищення офіційного курсу валют він назвав позитивом.
Відповідну інформацію економічний та політичний експерт розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини". Варто пригадати, що НБУ різко підняв офіційний курс долара вперше з початку війни.
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Експерт сказав, чи буде долар по 50 гривень
Керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній відповів на питання, чи буде курс долара по 40 – 50 гривень.
Все залежатиме від притоку валюти в країну. Те, що національний банк не відпустив повністю долар, але прирівняв його до готівкового курсу – це більше позитив,
– пояснив Загородній.
Додав, що де-факто експортери були обкладені додатковим податком орієнтовно в 20%, а нам потрібна валюта, адже відкрили ринки ЄС, а також необхідна працююча економіка.
"Чи буде по 40 чи далі? Цілком можливо. Тому що в країні війна й питання в тому, наскільки наші експортери можуть забезпечити потік валюти в країну. Чи будуть знищені ще підприємства, які приносили валюту", – розповів експерт.
Навів приклад, що знищення двох комбінатів у Маріуполі – це великий удар по економіці. Те, що не працюють підприємства Харкова, частково Запоріжжя чи Дніпра – це теж удар по українській економіці.
Також Тарас Загородній пригадав, що інфляція є супутником будь-якої війни. Тільки НБУ не знизив облікову ставку, а це потрібно.
Коротко про курс валют в Україні
- Національний банк України не зафіксував курс валют на початку війни. З того часу різниця між офіційним та реальним курсом на чорному ринку зросла.
- Саме тому 21 лютого Нацбанк підняв офіційний курс долара до на 25% – тобто зафіксував його на рівні 36,5686 гривні за долар. Це трапилось вперше з початку війни.
- Після цього зріс курс валют на чорному ринку та в обмінниках. 22 липня подекуди курс долара все ще 40 гривень. Середній же курс – 38,15 гривні.
- Проте в НБУ пояснили, що підвищення курсу долара матиме лише обмежений вплив на інфляцію і ціни піднімуться незначно.
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