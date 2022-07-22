Інвестиційний банкір Сергій Фурса розповів, як саме зміна курсу долара вплине на ціни в Україні. Свої припущення він висловив 24 каналу.

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Разом з тим, за його словами, "чорний ринок" зажди буде трохи вищим, ніж офіційний курс.

Як зміняться цінники

Водночас підвищення курс долара до гривні на 25% відповідно вплине на формування цін на полицях магазинів та заправках.

На 25% збільшаться ціни імпортних товарів. Дуже швидко ми побачимо це на стелах з паливом. Щодо інших імпортних товарів, то вплив також буде,

– зазначив Фурса.

Однак імпортери ще раніше враховували неофіційних курс при формуванні цін. Здорожчання точно буде. Це позначиться й на українських товарах.

"Нацбанк уже переглянув прогноз інфляції. Цьогоріч він складає вже понад 30%", – підкреслив банкір.

Разом з тим він додав, що зараз українцям не варто скупляти долари, оскільки це такий собі "хвіст виляє собакою". Тобто якщо обговорюватимемо, що треба купувати долар, бо курс впаде, то тоді курс падатиме, бо ми це обговорюємо.

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