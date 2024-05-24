Світла та газу немає: як забезпечити тепло вдома
24 травня 2024, 08:00Читать новость на русском
Ймовірність того, що світло можуть вимикати, а заодно й опалення, на сьогодні є великою. Цікаво, що попри спекотну погоду вночі температура в будинку істотно опускається, а прогнози на цей опалювальний сезон залишаються невтішними. У такі випадки варто подбати про те, аби вдома було тепло завчасно.
Як правильно обрати буржуйку в дім
Пічка, яку потрібно використовувати у домівках, має бути досконалою. Отже, військові чи спрощені буржуйки не підходять.
Читайте також Ситуація в енергосистемі складна: українців закликають до ощадливого споживанняЗауважте! Більш досконалі прилади зазвичай дорожчі від звичайних буржуйок, бо не залишають нагару чи диму, а також можуть обігріти приблизно 100 квадратних метрів.
Вдосконалені буржуйки мають:
- Засувки, які регулюють інтенсивність горіння дров,
- Герметичні скляні дверцята, що не пропускають дим,
- Облицювання з жаростійких компонентів – це не дозволяє перегрітися металу, а тепло зберігається довше,
- Подвійний димохід – для відведення диму та для теплообміну в приміщенні.
Водночас під час вибору варто звернути увагу на потужність буржуйки для того, щоб відбувався повний обігрів приміщення. Ще одна деталь – матеріал, з якого зроблено прилад:Важливо! Чавунні буржуйки слугуватимуть довше за сталеві. Також, вбудована варильна поверхня може слугувати за газову кухонну плиту.
Як встановити буржуйку вдома
- Чавунні пічки можна встановити на стіну, адже такий тип буржуйок не потребує встановлення в фундамент.
- Для встановлення потрібна підставка, яка повинна бути вогнетривкою.
- Для розпалювання підійдуть різні види палива – від дров до торфу.