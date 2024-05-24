Світла та газу немає: як забезпечити тепло вдома

24 травня 2024, 08:00
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Ймовірність того, що світло можуть вимикати, а заодно й опалення, на сьогодні є великою. Цікаво, що попри спекотну погоду вночі температура в будинку істотно опускається, а прогнози на цей опалювальний сезон залишаються невтішними. У такі випадки варто подбати про те, аби вдома було тепло завчасно.

Як правильно обрати буржуйку в дім

Пічка, яку потрібно використовувати у домівках, має бути досконалою. Отже, військові чи спрощені буржуйки не підходять.

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Зауважте! Більш досконалі прилади зазвичай дорожчі від звичайних буржуйок, бо не залишають нагару чи диму, а також можуть обігріти приблизно 100 квадратних метрів.

Вдосконалені буржуйки мають:

  • Засувки, які регулюють інтенсивність горіння дров, 
  • Герметичні скляні дверцята, що не пропускають дим, 
  • Облицювання з жаростійких компонентів – це не дозволяє перегрітися металу, а тепло зберігається довше, 
  • Подвійний димохід – для відведення диму та для теплообміну в приміщенні.

Водночас під час вибору варто звернути увагу на потужність буржуйки для того, щоб відбувався повний обігрів приміщення. Ще одна деталь – матеріал, з якого зроблено прилад:

Важливо! Чавунні буржуйки слугуватимуть довше за сталеві. Також, вбудована варильна поверхня може слугувати за газову кухонну плиту.

Як встановити буржуйку вдома

  • Чавунні пічки можна встановити на стіну, адже такий тип буржуйок не потребує встановлення в фундамент.
  • Для встановлення потрібна підставка, яка повинна бути вогнетривкою.
  • Для розпалювання підійдуть різні види палива – від дров до торфу.
Нагадуємо! Декілька місяців тому росіяни відновили масовані атаки на енергосистему України. Збитки склали вже понад 1 мільярд доларів. У проміжку з березня по квітень росіяни повністю зруйнували Зміївську та Трипільську ТЕС, а дефіцит потужностей становить 8 гігаватів.
Автор: Валерія Городинська