Світла та газу немає: як забезпечити тепло вдома

Ймовірність того, що світло можуть вимикати, а заодно й опалення, на сьогодні є великою. Цікаво, що попри спекотну погоду вночі температура в будинку істотно опускається, а прогнози на цей опалювальний сезон залишаються невтішними. У такі випадки варто подбати про те, аби вдома було тепло завчасно.

Як правильно обрати буржуйку в дім

Пічка, яку потрібно використовувати у домівках, має бути досконалою. Отже, військові чи спрощені буржуйки не підходять.

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Більш досконалі прилади зазвичай дорожчі від звичайних буржуйок, бо не залишають нагару чи диму, а також можуть обігріти приблизно 100 квадратних метрів.

Вдосконалені буржуйки мають:

Засувки, які регулюють інтенсивність горіння дров,

Герметичні скляні дверцята, що не пропускають дим,

Облицювання з жаростійких компонентів – це не дозволяє перегрітися металу, а тепло зберігається довше,

Подвійний димохід – для відведення диму та для теплообміну в приміщенні.

Водночас під час вибору варто звернути увагу на потужність буржуйки для того, щоб відбувався повний обігрів приміщення. Ще одна деталь – матеріал, з якого зроблено прилад:

Як встановити буржуйку вдома

Чавунні пічки можна встановити на стіну, адже такий тип буржуйок не потребує встановлення в фундамент.

Для встановлення потрібна підставка, яка повинна бути вогнетривкою.

Для розпалювання підійдуть різні види палива – від дров до торфу.

Чавунні буржуйки слугуватимуть довше за сталеві. Також, вбудована варильна поверхня може слугувати за газову кухонну плиту.Декілька місяців тому росіяни відновили масовані атаки на енергосистему України. Збитки склали вже понад 1 мільярд доларів. У проміжку з березня по квітень росіяни повністю зруйнували Зміївську та Трипільську ТЕС, а дефіцит потужностей становить 8 гігаватів.