Як правильно обрати буржуйку в дім

Пічка, яку потрібно використовувати у домівках, має бути досконалою. Отже, військові чи спрощені буржуйки не підходять.

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Вдосконалені буржуйки мають:

  • Засувки, які регулюють інтенсивність горіння дров,
  • Герметичні скляні дверцята, що не пропускають дим,
  • Облицювання з жаростійких компонентів – це не дозволяє перегрітися металу, а тепло зберігається довше,
  • Подвійний димохід – для відведення диму та для теплообміну в приміщенні.

Водночас під час вибору варто звернути увагу на потужність буржуйки для того, щоб відбувався повний обігрів приміщення. Ще одна деталь – матеріал, з якого зроблено прилад:

Як встановити буржуйку вдома

  • Чавунні пічки можна встановити на стіну, адже такий тип буржуйок не потребує встановлення в фундамент.
  • Для встановлення потрібна підставка, яка повинна бути вогнетривкою.
  • Для розпалювання підійдуть різні види палива – від дров до торфу.