Як правильно обрати буржуйку в дім
Пічка, яку потрібно використовувати у домівках, має бути досконалою. Отже, військові чи спрощені буржуйки не підходять.
Читайте також Ситуація в енергосистемі складна: українців закликають до ощадливого споживання
Вдосконалені буржуйки мають:
- Засувки, які регулюють інтенсивність горіння дров,
- Герметичні скляні дверцята, що не пропускають дим,
- Облицювання з жаростійких компонентів – це не дозволяє перегрітися металу, а тепло зберігається довше,
- Подвійний димохід – для відведення диму та для теплообміну в приміщенні.
Водночас під час вибору варто звернути увагу на потужність буржуйки для того, щоб відбувався повний обігрів приміщення. Ще одна деталь – матеріал, з якого зроблено прилад:
Як встановити буржуйку вдома
- Чавунні пічки можна встановити на стіну, адже такий тип буржуйок не потребує встановлення в фундамент.
- Для встановлення потрібна підставка, яка повинна бути вогнетривкою.
- Для розпалювання підійдуть різні види палива – від дров до торфу.