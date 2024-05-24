Как правильно выбрать буржуйку в дом
Печка, которую нужно использовать в домах, должна быть совершенной. Итак, военные или упрощенные буржуйки не подходят.
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Усовершенствованные буржуйки имеют:
- Задвижки, которые регулируют интенсивность горения дров,
- Герметичные стеклянные дверцы, не пропускающие дым,
- Облицовку из жаростойких компонентов – это не позволяет перегреться металлу, а тепло сохраняется дольше,
- Двойной дымоход – для отвода дыма и для теплообмена в помещении.
В то же время при выборе стоит обратить внимание на мощность буржуйки для того, чтобы происходил полный обогрев помещения. Еще одна деталь – материал, из которого сделано прибор:
Как установить буржуйку дома
- Чугунные печи можно установить на стену, ведь такой тип буржуек не требует установки в фундамент.
- Для установки нужна подставка, которая должна быть огнеупорной.
- Для розжига подойдут различные виды топлива – от дров до торфа.