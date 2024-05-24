Как правильно выбрать буржуйку в дом

Печка, которую нужно использовать в домах, должна быть совершенной. Итак, военные или упрощенные буржуйки не подходят.

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Заметьте! Более совершенные приборы обычно дороже обычных буржуек, потому что не оставляют нагара или дыма, а также могут обогреть примерно 100 квадратных метров.

Усовершенствованные буржуйки имеют:

Задвижки, которые регулируют интенсивность горения дров,

Герметичные стеклянные дверцы, не пропускающие дым,

Облицовку из жаростойких компонентов – это не позволяет перегреться металлу, а тепло сохраняется дольше,

Двойной дымоход – для отвода дыма и для теплообмена в помещении.

В то же время при выборе стоит обратить внимание на мощность буржуйки для того, чтобы происходил полный обогрев помещения. Еще одна деталь – материал, из которого сделано прибор:

Важно! Чугунные буржуйки будут служить дольше стальных. Также, встроенная варочная поверхность может служить за газовую кухонную плиту.

Как установить буржуйку дома

Чугунные печи можно установить на стену, ведь такой тип буржуек не требует установки в фундамент.

Для установки нужна подставка, которая должна быть огнеупорной.

Для розжига подойдут различные виды топлива – от дров до торфа.

Напоминаем! Несколько месяцев назад россияне возобновили массированные атаки на энергосистему Украины. Убытки составили уже более 1 миллиарда долларов. В промежутке с марта по апрель россияне полностью разрушили Змиевскую и Трипольскую ТЭС, а дефицит мощностей составляет 8 гигаватт.