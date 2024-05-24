Как правильно выбрать буржуйку в дом

Печка, которую нужно использовать в домах, должна быть совершенной. Итак, военные или упрощенные буржуйки не подходят.

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Усовершенствованные буржуйки имеют:

  • Задвижки, которые регулируют интенсивность горения дров,
  • Герметичные стеклянные дверцы, не пропускающие дым,
  • Облицовку из жаростойких компонентов – это не позволяет перегреться металлу, а тепло сохраняется дольше,
  • Двойной дымоход – для отвода дыма и для теплообмена в помещении.

В то же время при выборе стоит обратить внимание на мощность буржуйки для того, чтобы происходил полный обогрев помещения. Еще одна деталь – материал, из которого сделано прибор:

Как установить буржуйку дома

  • Чугунные печи можно установить на стену, ведь такой тип буржуек не требует установки в фундамент.
  • Для установки нужна подставка, которая должна быть огнеупорной.
  • Для розжига подойдут различные виды топлива – от дров до торфа.