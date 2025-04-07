Індія, скоріш за все, не відповідатиме на мита Трампа

Індія, ймовірно, не вживатиме контрзаходів у відповідь на 26% мита, запроваджені Трампом на імпорт із країн Азії. Країна сподівається на успішне завершення переговорів щодо торгівельної угоди зі США.

Чи буде Індія вводити дзеркальні мита

Нові мита можуть уповільнити економічне зростання Індії на 0,2-0,4% цього фінансового року, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Вони також можуть вдарити по алмазній галузі, яка експортує понад третину продукції до США, що може загрожувати тисячам робочих місць.

Водночас уряд прем’єр-міністра Нарендри Моді звернув увагу на положення в указі Трампа, яке дозволяє відтермінувати дію мит для країн, що демонструють готовність переглянути нерівноправні торгівельні умови.

Індія вже зробила кілька поступок, щоб зміцнити стосунки з адміністрацією Трампа. Зокрема, знизила мита на імпорт дорогих велосипедів і бурбону, а також скасувала податок на цифрові послуги, який зачіпав великі американські IT-компанії.

До слова! У лютому Індія та США домовилися підписати попередню торгівельну угоду до осені 2025 року, аби врегулювати тарифні суперечності.