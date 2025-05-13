Девальвація неминуча: що чекає гривню

Попри рекордні міжнародні резерви, економічна ситуація в Україні погіршується. Прогнозується, що НБУ поступово девальвуватиме гривню, хоча суттєвих змін не очікується.

Що буде з курсом гривні

Економіст Данило Монін розповів для 24 Каналу, що, найімовірніше, НБУ поступово девальвуватиме гривню до євро або долара, або до пари долар/євро.

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Данило Монін Макроекономіст, експерт з публічних фінансів, експерт в податковому, бюджетному та пенсійному законодавстві Але швидше за все до кінця весни ця девальвація буде незначною, оскільки інфляція досить велика, а утримання курсу – це одна з можливостей мінімізації інфляції.

Водночас Монін додає, що зараз у нас рекордні міжнародні резерви, але попри це стан економічних процесів погіршується. У таких умовах зміцнювати гривню – нерозумно.