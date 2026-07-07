Паливна криза у столиці: Буданов розповів, чи очікувати дефіциту у Києві

У Росії наразі загострюється паливна криза. Внаслідок українських ударів бензин та дизель зникають у країні, на АЗС утворюється великі черги. Подібні події впливають на всі галузі країни.

Чи буде паливна криза у Києві

Чи очікує подібна ситуація Київ, внаслідок ударів у відповідь, розповів очільник Офісу президента Кирило Буданов.

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Він пояснив, що всі ці роки росіяни інтенсифікують удари по АЗС. Йдеться, перш за все, про прифронтові регіони.

Буданов наголосив, що це величезна проблема. Але уряд планує знайти її рішення.

Водночас очільник ОП озвучив свій прогноз щодо столиці. На думку Кирила Буданова, там паливної кризи не буде.

Я не бачу ознак для цього,

– зазначив глава Офісу президента.

Тобто удари по АЗС України наразі не вплинуть на Київ. Однак, проблема у прифронтових областях залишається актуальною.

Що ще відомо про ситуацію з пальним в Україні

Росія наразі посилила удари по українських АЗС. Це сталося відповіддю Кремля на удари українських дронів по НПЗ.

Тільки за місяць постраждали понад 100 АЗС у кількох областях України. Однак паливної кризи в країні не очікують.