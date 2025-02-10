У ПФУ пояснили чиї пенсії не індексуватимуть у 2025 році

У 2025 році пенсії більшості українців будуть проіндексовані. Проведення процедури заплановано на березень.

Якою буде індексація у 2025 році

Те, на скільки будуть проіндексовані пенсії, поки невідомо, повідомляє 24 Канал з посиланням на ФПУ.

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Нагадаємо! Як зазначають у ПФУ, під індексацію підпадає саме "чиста" пенсія. Тобто, виплата без надбавок та доплат.

Прогнози експертів свідчать, що показник індексації цьогоріч буде в межах 10 – 17%. При цьому, збільшення може відбутись на:

мінімум – 100 гривень;

максимум – 1 500 гривень.

Щороку з 1 березня проводиться перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

Збільшення показника середньої зарплати, що застосовується для обчислення пенсії, щороку відбувається на коефіцієнт, який рівний сумі:

50% показника зростання споживчих цін за попередній рік;

50% показника зростання середньої зарплати за останні 3 роки у порівнянні з попередніми 3 роками.

Зверніть увагу! Під індексацію не підпадатимуть виплати громадян, що протягом останніх 3 років вийшли на заслужений відпочинок. Вважається, що такі пенсіонери мають "актуальні" пенсії.