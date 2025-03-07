Ріст чи стабільність: які ціни на долар та євро наступного тижня

Прогнози свідчать про те, що з 10 по 16 березня валютний ринок в Україні буде контрольованим. А отже, не варто очікувати якихось сенсаційних курсових змін. Можлива максимальна ціна долар на міжбанку та на готівковому ринку не перетне позначки у 42 гривні.

Що відбуватиметься на валютному ринку

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що ситуація на валютному ринку наступного тижня залишатиметься стабільною. На це впливатиме декілька чинників.

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Першим чинником стане чергова зміна облікової ставки. Вона діятиме на упередження очікуваного зростання споживчих цін та впливатиме на міцність гривні.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Відповідно й валютний ринок отримав додаткову "гарантію" та захист від можливого зростання попиту на валюту.

Другий чинник – нова облікова ставка разом з валютними інтервенціями дають змогу Нацбанку тримати в балансі попит і пропозицію, що безумовно позначиться на курсовій стабільності. Третій чинник – цьогоріч міжнародна фінансова допомога маже повністю перекриватиме бюджетний дефіцит, а отже не виникне додаткових причин для ослаблення гривні. Четвертий чинник – різниця між курсами готівкового і безготівкового ринків буде майже нульовою, тобто на ринку фактично пануватиме єдиний цілком ринковий курс. П'ятий чинник – режим керованої гнучкості сам по собі не передбачає різких курсових злетів чи падінь, а поточні коливання не вибиватимуться за межі "системи" змін (тобто, поточні коливання й різновекторність залишатимуться головними виразниками "механізму" валютного ринку).

Звісно, зараз важко врахувати всі можливі фактори, що тією чи іншою мірою можуть вплинути на валютний ринок. Однак ми схильні до оптимістичного бачення: наразі валютний ринок майже повністю убезпечений від негативних змін,

– каже Лєсовий.

Зауважте! За словами Лєсового, хоч і триватиме період випробувань на психологічну стійкість у веремії ворожих ІПСО та непомірного тиску нового очільника США, все ж таки будь-які зміни на валютному ринку варто пов’язувати з економічними факторами.

По скільки буде курс долара та євро з 10 по 16 березня

Коридори валютних коливань: 41,40 – 42 гривні за долар та 43,50 – 45 гривень за євро (на міжбанку) та 41,4- – 42 гривні за долар та 43,50 – 45 гривень за євро (на готівковому ринку).

41,40 – 42 гривні за долар та 43,50 – 45 гривень за євро (на міжбанку) та 41,4- – 42 гривні за долар та 43,50 – 45 гривень за євро (на готівковому ринку). Поточні (щоденні) курсові коливання: міжбанк – до 0,05 – 0,15 гривні, комбанки – до 0,10 – 0,20 гривні, обмінні пункти – до 0,30 гривні.

міжбанк – до 0,05 – 0,15 гривні, комбанки – до 0,10 – 0,20 гривні, обмінні пункти – до 0,30 гривні. Різниця між курсами купівлі та продажу: міжбанк – до 0,15 гривні за долар, до 0,20 гривні за євро, комерційні банки – до 0,50 – 0,60 гривні на долар, до 0,80 – 1 гривні на євро, обмінні пункти – до 0,60 – 1 гривні на долар, до 1 – 1,30 гривні на євро.

міжбанк – до 0,15 гривні за долар, до 0,20 гривні за євро, комерційні банки – до 0,50 – 0,60 гривні на долар, до 0,80 – 1 гривні на євро, обмінні пункти – до 0,60 – 1 гривні на долар, до 1 – 1,30 гривні на євро. Різниця курсів купівлі: комбанки – 0,20 – 0,30 гривні за долар, 0,30 – 0,50 за євро, обмінні пункти – 0,30 – 0,50 гривні за долар, 0,50 – 0,70 за євро.

комбанки – 0,20 – 0,30 гривні за долар, 0,30 – 0,50 за євро, обмінні пункти – 0,30 – 0,50 гривні за долар, 0,50 – 0,70 за євро. Різниця курсів продажу: комбанки – 0,10 – 0,20 гривні за долар, 0,20 – 0,30 гривні за євро, обмінні пункти – 0,30 – 0,50 гривні за долар, до 0,50 гривні за євро.

комбанки – 0,10 – 0,20 гривні за долар, 0,20 – 0,30 гривні за євро, обмінні пункти – 0,30 – 0,50 гривні за долар, до 0,50 гривні за євро. Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку – 0 гривень.

– 0 гривень. Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1 – 1,5% від стартового курсу тижня.

Як додає банкір Лєсовий, будь-які зміни щодо курсів потрібно буде розцінювати як ситуативні, адже це не вплине суттєво на ринок. Крім того, наразі всі можливі загрози для курсової стабільності дезактивовані.