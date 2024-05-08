В Україні розпочали підготовку до наступного опалювального сезону

Уряд створив спеціальний штаб, який буде координувати роботу щодо підготовки до наступного опалювального сезону. Йдеться про роботу щодо подолання наслідків після російських атак на об'єктах енергетичної інфраструктури.

Що передбачає підготовка до опалювального сезону

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Уряд створив Штаб підготовки до опалювального сезону. До складу увійдуть представники ключових міністерств та відомств, народні депутати та представники громад.

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Зазначається, що Штаб координуватиме всі роботи. Це і подолання наслідків російського енергетичного терору, а також модернізація та адаптація паливно-енергетичного комплексу до нових викликів.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Крім того, активніше залучатимемо допомогу від партнерів і будемо працювати над вирішенням боргової кризи в енергетиці. Зробимо усе, щоб наступної осені та взимку в оселях усіх українців було світло і тепло, а підприємства мали доступ до електропостачання.

Ситуація з електроенергією в Україні

Нагадуємо, що 8 травня росіяни знову завдали масованого удару по енергетичній інфраструктурі України.

В Міністерства енергетики повідомили, що було атаковано об'єкти в 6 областях України: Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях. Крім того, були пошкоджені об'єкти газової інфраструктури.

У відомстві попередили українців, що у ввечері у піковий період з 19:00 до 22:00 години варто мінімізувати використання енергомістких приладів.

Заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону, передає 24 Канал, розповіла, що з кінця березня росіяни стабільно атакують об'єкти енергетичної інфраструктури. На сьогодні українська енергосистема вже втратила понад 8 гігаватів потужностей.