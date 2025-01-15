Чи буде Україна відновлювати транзит російського газу для Словаччини

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що транзит російського газу через Україну відновлюватись не буде. Зокрема і для того, аби покращити відносини зі словацьким прем’єром Робертом Фіцо.

Чи зможуть домовитись Україна і Словаччина

Сибіга наголосив, що співпраця України та Словаччини не закінчується на газовому питанні, повідомляє 24 Канал з посиланням на Європейську правду.

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Андрій Сибіга Міністр закордонних справ України Це ж не секрет, що Росія використовує енергію як зброю. І ті рішення, які сьогодні комусь видаються болючими, надалі відіграватимуть позитивну роль. Залежність від Росії у газовому питанні не завершується нічим добрим – ми це проходили і знаємо, що рахунок, який потім виставляє Росія, в рази вищий.

Сибіга уточнив, що Словаччині потрібно пройти складний період, аби позбавитись залежності від російського газу. Як приклад міністр навів Австрію.

Нагадаємо! Австрія знайшла альтернативного постачальника газу, аби зменшити залежність від Росії.

Як позиція Словаччини вплине на вступ України в ЄС

Сибіга закликав довіряти дипломатам і не чекати блокування відкриття перших розділів у переговорах України про вступ до ЄС з боку Словаччини.

Не можна робити український рух до ЄС залежним від якихось непорозумінь, і ми будемо дуже жорстко реагувати, якщо таке буде. Це неприпустимо. І не тільки з боку Словаччини,

– наголошує Сибіга.

Міністр також сказав, що зловживати статусом члена ЄС чи НАТО – неприпустимо. Особливо через поточні непорозуміння.