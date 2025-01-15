Смогут ли договориться Украина и Словакия

Сибига отметил, что сотрудничество Украины и Словакии не заканчивается на газовом вопросе, сообщает 24 Канал со ссылкой на Европейскую правду.

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Андрей Сибига Министр иностранных дел Украины Это же не секрет, что Россия использует энергию как оружие. И те решения, которые сегодня кому-то кажутся болезненными, в дальнейшем будут играть положительную роль. Зависимость от России в газовом вопросе не завершается ничем хорошим – мы это проходили и знаем, что счет, который потом выставляет Россия, в разы выше.

Сибига уточнил, что Словакии нужно пройти сложный период, чтобы избавиться от зависимости от российского газа. В качестве примера министр привел Австрию.

Напомним! Австрия нашла альтернативного поставщика газа, чтобы уменьшить зависимость от России.

Как позиция Словакии повлияет на вступление Украины в ЕС

Сибига призвал доверять дипломатам и не ждать блокирования открытия первых разделов в переговорах Украины о вступлении в ЕС со стороны Словакии.

Нельзя делать украинское движение в ЕС зависимым от каких-то недоразумений, и мы будем очень жестко реагировать, если такое будет. Это недопустимо. И не только со стороны Словакии,

– отмечает Сибига.

Министр также сказал, что злоупотреблять статусом члена ЕС или НАТО – недопустимо. Особенно из-за текущих недоразумений.