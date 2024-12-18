Чому зросте тариф на газ з 1 січня 2025 року

З 1 січня 2025 року може зрости тариф на доставку газу для деяких споживачів. Водночас для частини громадян ця послуга почне коштувати менше.

Як зміниться тариф на доставку газу

Тариф на доставку газу буде перераховуватись на початку року. Ця величина розраховується індивідуально, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "На пенсії".

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Зверніть увагу! Тариф на доставку газу діє навіть якщо громадяни не використовують паливо.

Такий тариф розраховується з урахуванням даних за газовий рік. Обчислити цю величину можна так:

кількість кубів, які були спожиті за газовий рік множимо на тариф за доставку куба, що діє зараз;

це значення ділимо на 12 (місяців).

Отриманий результат це і є тариф, який діятиме протягом нового року. Відповідно, якщо особи споживають мало газу, то і за доставку їм доведеться платити менше.

Нагадаємо! "Газовий рік" це період з жовтня по вересень.