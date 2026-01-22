Обіцяє вже втретє: Росія запевняє, що майже готова запустити першу АЕС у дружній країні
- Росатом планує запустити перший енергоблок АЕС "Аккую" у Туреччині у 2026 році, хоча раніше обіцяли запуск у 2023 та 2025 роках.
- Будівництво АЕС "Аккую", яке фінансується Росією, триває з 2018 року й оцінюється у понад 20 мільярдів доларів.
Російська компанія "Росатом" заявила, що готується ввести в експлуатацію перший енергоблок атомної електростанції "Аккую" у Туреччині. Щоправда, схожі обіцянки Росія давала вже кілька років поспіль.
Коли запустять АЕС у Туреччині?
Гендиректор Росатому Олексій Ліхачов розповів, що наразі на "Аккую" нібито проводять пусконалагоджувальні роботи та комплексну перевірку всіх систем, передає 24 Канал з посиланням на російський Інтерфакс.
Дивіться також Підстанції українських АЕС під загрозою атак: що буде з енергосистемою та яких відключень чекати
За його словами, вже найближчим часом стартує фінальний етап підготовки до запуску блоку – холодно-гаряча обкатка.
За підсумками минулого року будівельна готовність першого блоку склала близько 99%, обсяг пусконалагоджувальних робіт виконано на 65%. Можна сказати, що ми знаходимося зараз на фінішній прямій пуску,
– зазначив Ліхачов.
Він додав, що на цей рік головне завдання – провести усі необхідні процедури, які будуть контролювати турецький та російський регулятори.
Зауважте! Ввести в експлуатацію перший енергоблок АЕС у Туреччині сподіваються протягом 2026 року.
Що відомо про будівництво АЕС?
Російська державна корпорація зводить атомну електростанцію "Аккую" у провінції Мерсін. Це буде перша АЕС у Туреччині.
Вона матиме у своєму складі чотири енергоблоки. Потужність кожного сягатиме 1 200 мегаватів, пише МК-Туреччина.
Роботи тривають ще з 2018 року:
- Будівництво АЕС у дружній країні фінансує Росія.
- Роботами займається дочірня компанія "Росатома" – АТ "Аккую Нуклеар".
Загальна вартість проєкту оцінюється у понад 20 мільярдів доларів.
До слова, "Росатом" і раніше обіцяв запустити перший енергоблок атомної електростанції Туреччини – спочатку у 2023 році, потім у 2025. Тепер компанія перенесла терміни на 2026 рік.
Варто знати! Водночас "Росатом" хоче продати 49% акцій ще не збудованої станції "Аккую". Однак поки що переговори не дали результату.
Де ще Росія будує АЕС?
Російська держкорпорація "Росатом" також залучена до спорудження атомної електростанції "Пакш ІІ" в Угорщині. Проєкт реалізують у межах міжурядової домовленості між Будапештом і Москвою, укладеної ще у 2014 році.
Фінансова модель будівництва робить Угорщину значною мірою залежною від російської сторони. Москва пообіцяла надати Будапешту державний кредит на 10 мільярдів євро, що покриває приблизно 80% загальної вартості проєкту. За планом, Росія має звести в Угорщині два нові ядерні реактори, які замінять старі енергоблоки, чий строк експлуатації добігає завершення.
Торік Сполучені Штати навіть запровадили окремий виняток для Будапешта із санкцій проти Росії через війну в Україні, що дозволило Угорщині не зупиняти реалізацію цього атомного проєкту.