Росія атакувала одне з підземних сховищ газу: чи вплине це на постачання українцям
У ніч проти 24 березня російські загарбники завдали удару по Україні, внаслідок чого було пошкоджено об'єкти "Нафтогазу". Наразі стало відомо, чи вплине ця атака на постачання блакитного газу.
Під час чергової російської атаки України 24 березня було пошкоджено об'єкти групи "Нафтогаз" на Заході. Обстріл енергетичної інфраструктури підтвердив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.
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Чи є загроза у постачанні газу
Ворожою атакою пошкоджено інфраструктуру одного з українських підземних сховищ газу. Однак критичних наслідків внаслідок цього немає. Про це повідомив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов в етері 24 Каналу.
На жаль, постраждали деякі об'єкти "Нафтогаз". Я хотів би запевнити українців в тому, що ми не очікуємо перебоїв з постачанням газу як для домогосподарств, так і для наших виробничих клієнтів. Тому, в цілому критичної ситуації немає. Але все ж таки ситуація з продовженням атаки на нашу енергетичну інфраструктуру є наявною,
– сказав він.
За його словами, атака не вплине на постачання блакитного палива українським споживачам. Всі номінації замовників послуг зберігання та бронювання потужностей також продовжують виконуватися в повному обсязі.
Станом на зараз ситуація під контролем спеціалістів та всіх залучених служб. Тривають роботи з локалізації та ліквідації наслідків згідно зі сценаріями ПЛАС (План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій).
Критичних наслідків для забезпечення роботи ПСГ немає, оскільки газ знаходиться на значній глибині. Пошкоджена частина наземної інфраструктури потребуватиме відновлення, однак є достатньо резервних потужностей.
Що відомо про ворожу атаку на Заході
- Близько 4 ранку вибухи почули у Львівській області. За словами голови Львівської ОВА Максима Козицького, в регіоні працювали сили ППО, тому він попросив не знімати відео з їхньою роботою.
- Майже одразу після атаки дронами російські війська спрямували на Львівщину крилаті ракети. Вони здебільшого заходили з боку Тернопільщини та Волині. Вектор руху ракет був на Львів та Стрий.
- Близько 5:20 повторні вибухи пролунали у Львівській області. В регіоні працювали системи та засоби ППО. Згодом летіли ще кілька груп ворожих ракет. У області пролунало ще кілька вибухів.
- Як повідомив мер Львова Андрій Садовий, за попередньою інформацією, на Львівщину летіло близько 20 ракет і 7 дронів-камікадзе типу "Шахед". Так, Росія мала ціль атакувати об'єкти критичної інфраструктури.