Долар по 50 гривень: чому уряд очікує такий курс

Відколи схвалили проєкт бюджету-2023, чимало оцінок з'явилось щодо цього. Відтак, небезпекою для отримання міжнародного фінансування може стати навіть обережність щодо доходів бюджету і курс по 50.

Чому проєкт бюджету дуже "обережний"

Як розповів 24 каналу доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло, не секрет, що виконання бюджету залежатиме від перебігу війни, тому проєкт державного бюджету на 2023 рік дуже "обережний".

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Наприклад, номінальний розмір дохідної та витратної статей бюджету на наступний рік менший, ніж передбачає доопрацьований бюджет поточного року. Хоч, на наступний рік прогнозується інфляція у 30%.

Експерт каже, що напевно в бюджет не закладали грантову підтримку, яка йде в дохідну частину бюджету. Це швидше за все зроблено через те, що поки немає конкретних домовленостей щодо цієї підтримки. Отже, звідси й поміркована видаткова частина бюджету.

Ярослав Жаліло Доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Думаю, саме для того, щоб зробити дохідну частину більш реалістичною, урядовий макропрогноз закладає курс гривні до долара на кінець 2023 року на рівні 50 – на випадок відсутності достатнього зовнішнього фінансування. Бо якщо матимемо достатньо зовнішньої фінансової підтримки, то платіжний баланс не повинен вести до такого знецінення гривні. Девальвація завжди використовувалась для донаповнення бюджету.

Щобільше, Ярослав Жаліло каже, що така "обережність" певною мірою може стати небезпечною. Якщо бюджет на наступний рік "зійшовся" без міжнародної фінансової допомоги, то чи не вийде так, що цим Україна фактично визнає, що не потребує цієї допомоги?

Саме тому, на сьогодні було б доречніше закладати в бюджет реальні й більші витрати, аби стимулювати економіку. Зменшення сукупного попиту через зниження рівня життя населення є драйвером економічного росту.

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Курс бюджету-2023

Нагадуємо, в уряді очікують, що у 2023 році курс долара сягне 50 гривень, а індекс споживчих цін складе 30,6%.

За розрахунками, на початку 2023 року курс долара буде складати 42 гривні, а наприкінці року гривня девальвує до 50 гривень за долар. Натомість ВВП України наступного року має зрости на 4,6%, але при цьому, за підсумками 2022 року воно скоротиться на 33,2%.

Економічний експерт Олег Гетман вважає, що курс на рівні 42 гривень навіть дещо завищений, однак виглядає, як розумний коридор, який буде коливатися у межах від 39 до 45 гривень.

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