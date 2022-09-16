Почему проект бюджета очень "осторожный"

Как рассказал 24 каналу доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило, не секрет, что выполнение бюджета будет зависеть от хода войны, поэтому проект государственного бюджета на 2023 год очень "осторожен".

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К примеру, номинальный размер доходной и расходной статей бюджета на следующий год меньше, чем предусматривает доработанный бюджет текущего года. Хотя на следующий год прогнозируется инфляция в 30%.

Эксперт говорит, что, наверное, в бюджет не закладывали грантовую поддержку, которая идет в доходную часть бюджета. Это, скорее всего, сделано из-за того, что пока нет конкретных договоренностей относительно этой поддержки. Следовательно, отсюда и умеренная расходная часть бюджета.

Ярослав Жалоло Доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований Думаю, именно для того чтобы сделать доходную часть более реалистичной, правительственный макропрогноз закладывает курс гривни к доллару на конец 2023 года на уровне 50 – на случай отсутствия достаточного внешнего финансирования. Потому что если у нас будет достаточно внешней финансовой поддержки, то платежный баланс не должен вести к такому обесцениванию гривни. Девальвация всегда использовалась для дополнения бюджета.

Более того, Ярослав Жалило говорит, что такая "осторожность" в определенной степени может стать опасной. Если бюджет на следующий год "сошелся" без международной финансовой помощи, то не получится ли так, что этим Украина фактически признает, что не нуждается в этой помощи?

Именно поэтому сегодня было бы уместнее закладывать в бюджет реальные и большие расходы, чтобы стимулировать экономику. Уменьшение совокупного спроса из-за понижения уровня жизни населения является драйвером экономического роста.

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Курс бюджета-2023

Напомним, в правительстве ожидают, что в 2023 году курс доллара достигнет 50 гривен , а индекс потребительских цен составит 30,6%.

По расчетам, в начале 2023 года курс доллара составит 42 гривны, а в конце года гривна девальвирует до 50 гривен за доллар. В то же время ВВП Украины в следующем году должен вырасти на 4,6%, но при этом, по итогам 2022 года оно сократится на 33,2%.

Экономический эксперт Олег Гетман считает, что курс на уровне 42 гривен даже несколько завышен, однако выглядит как разумный коридор, который будет колебаться в пределах от 39 до 45 гривен.

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