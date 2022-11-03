Рада остаточно прийняла бюджет на 2023 рік

Сьогодні, 3 листопада, Рада прийняла бюджет на наступний рік. Оголошення остаточного бюджету на 2023 рік рекордне за термінами прийняття.

Бюджет-2023 прийняли остаточно

Нардеп Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі повідомив, що парламент у другому читанні прийняв держбюджету на 2023 рік.

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Проголосувало "за" 295 депутатів, натомість утрималось – 35.

Це рекорд по найбільш завчасному прийняттю Бюджету за історію України. Тепер сподіваємося, що міжнародні партнери оцінять нашу пунктуальність і повністю профінансують закладений, теж рекордний, дефіцит у розмірі 38 мільярдів доларів,

– пише Железняк.

Скільки закладено коштів на армію у бюджеті

Денис Шмигаль розповів, що у 2023 році понад трильйон гривень направлять на армію та безпеку України.

Зараз Кабмін працює над 3 напрямками та фінансування дефіциту бюджету. Його сума становить 38 мільярдів доларів.

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Показники бюджету