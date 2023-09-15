Бюджет-2024: Кабмін схвалив попередні головні показники
Джерело:Ярослав Железняк
Кабмін схвалив проєкт бюджету на 2024 рік й оприлюднив головні показники. Відтак головною на цей рік, як і торік, стала оборона країни. На цю сферу виділили найбільше коштів.
Бюджет на 2024 рік
Уряд ухвалив проєкт бюджету на 2024 рік. Відтак доходи загального фонду становлять 1 трильйон 560 мільярдів гривень, а видатки – 3 трильйони 108 мільярдів гривень.
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- Дефіцит на наступний рік становить 1 трильйон 531 мільярд гривень.
- Реальне зростання ВВП 5%, а номінальний ВВП – 7 трильйонів 824 мільярди гривень.
- Прожитковий мінімум на одну особу щомісяця розраховано 2 920 гривень, а мінімальний розмір пенсійних виплат зросте з 2 093 гривень до 2 361 гривні.
- На оборону витрати складуть більшу частину бюджету – 1 трильйон 685 мільярдів.
Головні пріоритети на 2024 рік
Як повідомляє Денис Шмигаль, ключовий акцент проєкту бюджету – оборона й безпека нашої країни. На це виділили найбільше ресурсів.
Ця сума на 113 мільярдів гривень більша, ніж цього року. Буде ще більше зброї та техніки. Більше дронів, боєприпасів, ракет. Так само як і цьогоріч, кожна копійка податків громадян та бізнесу піде на забезпечення наших Сил безпеки й оборони.
- Другий пріоритет – це соціальна сфера. Видатки бюджету складуть 469 мільярдів гривень, що на 25 мільярдів більше, ніж цього року.
- Третій пріоритет – медицина та освіта. На сектор освіти виділяємо 179 мільярдів гривень, і це на 23 мільярди більше, ніж цього року. На медицину – 202 мільярди гривень, що на 24 мільярди перевищує видатки 2023 року.
- Четвертий пріоритет – підтримка ветеранів. Видатки за цією програмою збільшуємо удвічі – з 6,8 мільярда гривень у 2023 році до 14,3 мільярда гривень у наступному.
- П'ятий пріоритет – це відновлення нашої економіки. Жодного підвищення податків не передбачається.
Уряд продовжує програми пільгового кредитування, програму безповоротних грантів єРобота, підтримку українських стартапів. Також запускаємо нові програми для індустріальних парків, для реалізації інвестиційних проєктів, для підтримки українського виробника,
– додав він.