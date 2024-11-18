Зміни до бюджету-2025: проєкт затвердили до другого читання
18 листопада 2024, 12:10Читать новость на русском
Комітет Верховної Ради затвердив до другого читання проєкт держбюджету на 2025 рік. До нього внесли деякі зміни.
Які зміни пропонують до бюджету
Бюджет на 2025 рік схвалили до другого читання, передає 24 Канал з посиланням на Роксолану Підласу.
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Комітет з питань бюджету ухвалив проект Держбюджету-2025 до другого читання і вніс фінальні правки до тексту проекту. Далі – голосування в залі в ІІ читанні і в цілому за весь законопроект.
Запропонавоно такі зміни:
- 2 мільярди доларів (90 мільярдів гривень) кредитних коштів надійдуть до державного бюджету від Великої Британії суто на покриття військових видатків, а саме – закупівлю зброї. Вони відображені по спецфонду зовнішніх запозичень і видатках Міноборони;
- Залишили 4% ПДФО (крім військового) в громадах (тобто, загалом буде 64% для громад) для розрахунків за комунальні послуги та енергоносії, відповідно, скасовуємо субвенцію обласним бюджетам на покриття різниці в тарифах на 12,2 мільярда гривень;
- Дозволили прифронтовим громадам не перераховувати реверс до державного бюджету – загалом 593 мільйонів гривень;
- Плюс 128 мільйонів гривень для Укрзалізниці на співфінансування європейського проєкту розвитку залізничної інфраструктури;
- Плюс 277,1 мільйона гривень на НАН, зокрема на дослідження у військовій сфері;
- Виключили можливість політичним партіям купувати військові ОВДП (стаття 49 бюджету);
- Виключили зобов’язання лікарням тримати гроші на рахунках в Казначействі (пункт 28 прикінцевих положень).