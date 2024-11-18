Які зміни пропонують до бюджету

Бюджет на 2025 рік схвалили до другого читання, передає 24 Канал з посиланням на Роксолану Підласу.

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Роксолана Підласа Голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради України Комітет з питань бюджету ухвалив проект Держбюджету-2025 до другого читання і вніс фінальні правки до тексту проекту. Далі – голосування в залі в ІІ читанні і в цілому за весь законопроект.

Запропонавоно такі зміни: