Які зміни пропонують до бюджету
Бюджет на 2025 рік схвалили до другого читання, передає 24 Канал з посиланням на Роксолану Підласу.
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Комітет з питань бюджету ухвалив проект Держбюджету-2025 до другого читання і вніс фінальні правки до тексту проекту. Далі – голосування в залі в ІІ читанні і в цілому за весь законопроект.
Запропонавоно такі зміни:
- 2 мільярди доларів (90 мільярдів гривень) кредитних коштів надійдуть до державного бюджету від Великої Британії суто на покриття військових видатків, а саме – закупівлю зброї. Вони відображені по спецфонду зовнішніх запозичень і видатках Міноборони;
- Залишили 4% ПДФО (крім військового) в громадах (тобто, загалом буде 64% для громад) для розрахунків за комунальні послуги та енергоносії, відповідно, скасовуємо субвенцію обласним бюджетам на покриття різниці в тарифах на 12,2 мільярда гривень;
- Дозволили прифронтовим громадам не перераховувати реверс до державного бюджету – загалом 593 мільйонів гривень;
- Плюс 128 мільйонів гривень для Укрзалізниці на співфінансування європейського проєкту розвитку залізничної інфраструктури;
- Плюс 277,1 мільйона гривень на НАН, зокрема на дослідження у військовій сфері;
- Виключили можливість політичним партіям купувати військові ОВДП (стаття 49 бюджету);
- Виключили зобов’язання лікарням тримати гроші на рахунках в Казначействі (пункт 28 прикінцевих положень).