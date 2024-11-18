Які зміни пропонують до бюджету

Бюджет на 2025 рік схвалили до другого читання, передає 24 Канал з посиланням на Роксолану Підласу.

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Роксолана Підласа

Голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради України

Комітет з питань бюджету ухвалив проект Держбюджету-2025 до другого читання і вніс фінальні правки до тексту проекту. Далі – голосування в залі в ІІ читанні і в цілому за весь законопроект.

Запропонавоно такі зміни:

  • 2 мільярди доларів (90 мільярдів гривень) кредитних коштів надійдуть до державного бюджету від Великої Британії суто на покриття військових видатків, а саме – закупівлю зброї. Вони відображені по спецфонду зовнішніх запозичень і видатках Міноборони;
  • Залишили 4% ПДФО (крім військового) в громадах (тобто, загалом буде 64% для громад) для розрахунків за комунальні послуги та енергоносії, відповідно, скасовуємо субвенцію обласним бюджетам на покриття різниці в тарифах на 12,2 мільярда гривень;
  • Дозволили прифронтовим громадам не перераховувати реверс до державного бюджету – загалом 593 мільйонів гривень;
  • Плюс 128 мільйонів гривень для Укрзалізниці на співфінансування європейського проєкту розвитку залізничної інфраструктури;
  • Плюс 277,1 мільйона гривень на НАН, зокрема на дослідження у військовій сфері;
  • Виключили можливість політичним партіям купувати військові ОВДП (стаття 49 бюджету);
  • Виключили зобов’язання лікарням тримати гроші на рахунках в Казначействі (пункт 28 прикінцевих положень).