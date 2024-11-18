Какие изменения предлагают в бюджет

Бюджет на 2025 год одобрили ко второму чтению, передает 24 Канал со ссылкой на Роксолану Пидласу.

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Роксолана Пидласа Председатель Комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Украины Комитет по вопросам бюджета принял проект Госбюджета-2025 ко второму чтению и внес финальные правки в текст проекта. Далее – голосование в зале во ІІ чтении и в целом за весь законопроект.

Запропонавоно такие изменения: