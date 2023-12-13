Правляча коаліція Німеччини утвердила бюджет на 2024 рік: яку допомогу нададуть Україні

Після рішення німецького конституційного суду, в Німеччині виникли проблеми з бюджетом на наступний рік. Зараз укладена нова угода про перегляд фінансового плану.

Що відбувається з бюджетом Німеччини

Цієї ночі відбувалися переговори між міністром економіки Робертом Хабеком, канцлером Олафом Шольцом, та міністром фінансів Крістіаном Лінднером. Під час цих перемовин були досягнуті певні домовленості. З отриманими результатами Шольц приїде до Брюсселя на саміт Європейського Союзу.

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15 листопада німецький конституційний суд заборонив використання спецкоштів для того, аби фінансувати інвестиції. Це, своєю чергою, спричинило кризову ситуацію. Потрібно розуміти, що деякі витрати Німеччини фінансуються завдяки боргу.

Внаслідок цього рішення, трипартійний правлячий альянс на чолі з Шольцом мав здійснити повторний перегляд фінансового плану на 2023 рік. Також, через прийняті зміни німецькому уряду довелося перероблювати і бюджет 2024 року.

Станом на зараз, кінцевим рішенням ситуації може бути "боргове гальмо" або екстрене призупинення ліміту на чисті нові запозичення. Цей процес уже триває протягом останніх 5 років. Поки що проти цього кроку виступають ВДП Лінднера.

Незмінною має залишитись підтримка для України. Міністр з європейських справ Німеччини Ганна Люрманн заявила, що Україні передадуть 8 мільярдів євро. Це вдвічі більша військова допомога, ніж та, яка надається зараз.