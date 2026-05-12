Доведеться "різати" бюджет: як Росія планує розв'язувати свої економічні проблеми

Уряд Росії має на меті збалансувати бюджет в умовах падіння доходів. Владі країни доведеться обирати "пріоритети" серед статей витрат.

Що планує робити Росія зі своїм бюджетом цьогоріч?

Про це повідомив російський віцепрем’єр Олександр Новак, про що пише медіа The Moscow Times.

За його словами, ціни на нафту виявилися низькими, курс рубля – міцним, а потреба у витратах зросла. Зокрема потрібні гроші на "забезпечення оборони та безпеки".

Тут головне завдання – пріоритизація витрат, акцент на найефективніших напрямках,

– сказав Новак.

Як пише ЗМІ, за підрахунками Інституту Гайдара, частка витрат на силові структури в бюджеті досягла 40% проти 24%. Такою цифра була до повномасштабної війни.

Натомість частка соціальних витрат знизилася з 38% до 25%. І це стало мінімумом за останні 15 років.

Коментарі Новака можуть свідчити про те, що влада готується до бюджетної консолідації. Про це пишуть аналітики російського Райффайзенбанку.

Не виключено, що більш консервативний прогноз може стати чинником для бюджетної консолідації,

– йдеться у дописі.

За січень – квітень дефіцит 2026 року федерального бюджету вже досяг 5,8 трильйона рублів. Ба більше, він у 1,5 раза перевищив план на весь рік.

Дефіцит бюджету поточного року навіть в умовах зростання цін на нафту може виявитися "суттєво вищим за план", якщо "фіскальна політика не стане більш консервативною". Про це пише Райффайзенбанк.

Нагадаємо! Сукупний дефіцит бюджетів російських регіонів теж не змушує радіти. Він збільшиться на 27% – до 1,9 трільйона рублів (25,4 мільярда доларів) у 2026 році. Про це повідомив Антон Сілуанов, міністр фінансів Росії, якого цитували у Reuters.

Що ще відомо про економіку Росії?

У 2026 році росіяни сподіваються зберегти позитивну динаміку ВВП на рівні +0,4%. Попередній прогноз передбачав зростання ВВП Росії на 1,3%. Зокрема у Кремлі хочуть уникнути економічного спаду.

Експерт Олександр Савченко заявив, що точно назвати суму, яку отримала Росія внаслідок пом'якшення санкцій, неможливо. Він пояснив, що дуже важко розрахувати, оскільки інформація відсутня. Приблизно на 5% експорт сирої нафти зменшився, але ціни виросли у понад два рази.

Якщо війна в Ірані триватиме далі, а високі ціни на нафту зберігатимуться, то до кінця року Росія зможе отримати десь 40 – 45 мільярдів доларів в бюджет. Таку цифру озвучив Савченко.