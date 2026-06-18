Росія не витримує тиску війни: бюджет тріщить під рекордними боргами

Росія все більше накопичує борги по бюджету, оскільки витрати на війну в Україні перевищують його можливостісті. До того ж Кремль значно втратив зовнішні джерела фінансування після запровадження міжнародних санкцій.

Як зростають бюджетні борги

Через це Москва дедалі більше покладається на дорогий внутрішній борг для фінансування війни, пише Bloomberg.

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За оцінкою економістів видання, протягом наступних десяти років Росії доведеться виплатити щонайменше 15% ВВП лише на відсотки з обслуговування боргу. А це приблизно дорівнює всьому нинішньому обсягу заборгованості країни-агресорки.

Тому хоча російський диктатор Володимир Путін і заявляє, що Росія нібито має найнижчий державний борг серед країн G20, війна проти України це змінила.

Очікується, що внутрішні запозичення цього року знову зростуть, оскільки воєнна машина Кремля потрубує додатковог офінансування.

Попоередні оцінки свідчать, що військові витрати цього року можуть бути на 4 – 5 трильйона рублів (55 – 69 мільярда доларів) вищими за заплановані, тобто майже на 40% більшими.

Раніше уряд встановив стелю державного боргу на рівні 37,4 трильйона рублів. Однак прогнози різко розходяться з реальністю.

Бюджетний дефіцит зріс до 6 трильйона рублів або 2,6% ВВП лише за перші п’ять місяців року, перевищивши цільовий показник на весь 2026 рік приблизно на 60%. Ліміт державного боргу на 2026 рік уже фактично вичерпано,

– говорять економісти Bloomberg.

Відтак, витрати на обслуговування боргу подвоїлися від початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.

Наразі Росія планує витратити майже 4 трильйона рублів на обслуговування боргу у 2026 році,, що становить близько 9% її федерального бюджету.

Таким чином, ці витрати стануть п’ятою за величиною статтею бюджету після оборони, національної безпеки, соціальної політики та економіки.

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