Наприкінці року очікується "традиційний пік витрат": бюджетна "діра" Росії знову зростає
- Бюджет Росії в жовтні став дефіцитним, з витратами 3,4 трильйона рублів і доходами 3 трильйони, що збільшило дефіцит до 4,2 трильйона рублів за десять місяців.
- Мінфін планує покривати зростаючий дефіцит додатковим розміщенням держоблігацій, програму запозичень збільшено на 2,2 трильйона рублів.
Бюджет Росії після двох місяців профіциту знову став дефіцитним. У жовтні Мінфін країни, за попередньою оцінкою, витратив 3,4 трильйона рублів при доходах у 3 трильйони.
Що відбувається з російським бюджетом?
У результаті дефіцит бюджету зріс із 3,8 до 4,2 трильйона рублів за підсумками десяти місяців, пише 24 Канал з посиланням на російське ЗМІ "The Moscow Times".
До цього бюджет два місяці поспіль зводився з профіцитом:
- 0,4 трлн рублів у вересні;
- 0,7 трлн рублів у серпні.
Наприкінці року очікується традиційний пік витрат: підсумкову "дірку" в бюджеті заплановано на рівні 5,7 трильйона рублів, або 2,6% ВВП,
– йдеться у матеріалі.
"Доходи скарбниці" в жовтні знизилися з 3,2 до 3 трильйони рублів. Видатки ж навпаки зросли з 2,8 до 3,4 трильйона.
Загалом за січень – жовтень надходження до бюджету становили 29,9 трильйона рублів. Зокрема у річному вимірі вони практично перестали зростати й були лише на 0,8% вищими, ніж за 10 місяців 2024 року.
Зверніть увагу! У реальному вираженні це скорочення, адже інфляція за цей час склала 8%.
Нафтогазові доходи обвалилися на 21,4% – до 7,5 трильйона рублів. Не нафтогазові залишаються в плюсі, але також скорочуються. Їхнє зростання у річному вимірі сповільнюється з місяця в місяць: 13,2% за підсумками 9 місяців і 11,3% за січень – жовтень.
Мінфін цього року двічі переглядав бюджет і знижував очікувані доходи:
- у квітні – через падіння цін на нафту;
- у вересні – через уповільнення економіки та інфляцію.
Видатки скарбниці тим часом зростають: за січень – жовтень вони становили 29,6 трильйона рублів – на 15,4% більше, ніж за 10 місяців минулого року,
– пише російське видання.
Мінфін пояснює це значним авансуванням держконтрактів на початку року. Зокрема ще минулого року бюджет до листопада мав невеликий профіцит (понад 0,1 трильйона рублів), але листопадові й особливо грудневі виплати призвели до підсумкового дефіциту 3,5 трильйона рублів.
Зауважте! Цього року Мінфін планує покривати зростаючу "діру" додатковим розміщенням держоблігацій – програма запозичень збільшена на 2,2 трильйона рублів. Щоб виконати її, до кінця року Мінфіну потрібно розмістити облігації федеративного займу на 2,5 трильйона рублів.
Нагадаємо, що у Росії заплановане підвищення ставки ПДВ з 1 січня 2026 року. Про це повідомили у СЗР України.
Однак навіть зріст цієї ставки до 22 % навряд чи забезпечить очікуване зростання бюджетних надходжень.
За оцінками, у 2026 році доходи від ПДВ будуть меншими на 6,1 мільярда доларів США, ніж прогнозує Мінфін Росії,
– йдеться у повідомленні.
Важливо! Ставка у 22 % зробить російський ПДВ однією з найвищих у світі. Більше лише в Угорщини та кількох країнах Північної Європи.
Що ще відбувається з російською економікою?
Російський Центробанк представив чотири сценарії розвитку економіки. Але покращення не передбачає жоден з варіантів. Якщо не розпочати перемовини та не закінчити бойові дії, то економіки Кремля впаде.
Зокрема Федеральний бюджет країни відчуває системний дефіцит. Причиною зокрема є значні витрати на оборону.