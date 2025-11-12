Бюджет России после двух месяцев профицита снова стал дефицитным. В октябре Минфин страны, по предварительной оценке, потратил 3,4 триллиона рублей при доходах в 3 триллиона.

Что происходит с российским бюджетом?

В результате дефицит бюджета вырос с 3,8 до 4,2 триллиона рублей по итогам десяти месяцев, пишет 24 Канал со ссылкой на российское СМИ "The Moscow Times".

До этого бюджет два месяца подряд сводился с профицитом:

0,4 трлн рублей в сентябре; 0,7 трлн рублей в августе.

В конце года ожидается традиционный пик расходов: итоговая "дыра" в бюджете запланирована на уровне 5,7 триллиона рублей, или 2,6% ВВП,

– говорится в материале.

"Доходы казны" в октябре снизились с 3,2 до 3 триллионов рублей. Расходы же наоборот выросли с 2,8 до 3,4 триллиона.

Всего за январь – октябрь поступления в бюджет составили 29,9 триллиона рублей. В частности, в годовом измерении они практически перестали расти и были лишь на 0,8% выше, чем за 10 месяцев 2024 года.

Обратите внимание! В реальном выражении это сокращение, ведь инфляция за это время составила 8%.

Нефтегазовые доходы обвалились на 21,4% – до 7,5 триллиона рублей. Не нефтегазовые остаются в плюсе, но также сокращаются. Их рост в годовом измерении замедляется из месяца в месяц: 13,2% по итогам 9 месяцев и 11,3% за январь – октябрь.

Минфин в этом году дважды пересматривал бюджет и снижал ожидаемые доходы:

в апреле – из-за падения цен на нефть; в сентябре – из-за замедления экономики и инфляции.

Расходы казны тем временем растут: за январь – октябрь они составили 29,6 триллиона рублей – на 15,4% больше, чем за 10 месяцев прошлого года,

– пишет российское издание.

Минфин объясняет это значительным авансированием госконтрактов в начале года. В частности еще в прошлом году бюджет до ноября имел небольшой профицит (более 0,1 триллиона рублей), но ноябрьские и особенно декабрьские выплаты привели к итоговому дефициту 3,5 триллиона рублей.

Заметьте! В этом году Минфин планирует покрывать растущую "дыру" дополнительным размещением гособлигаций – программа заимствований увеличена на 2,2 триллиона рублей. Чтобы выполнить ее, до конца года Минфину нужно разместить облигации федеративного займа на 2,5 триллиона рублей.

Напомним, что в России запланировано повышение ставки НДС с 1 января 2026 года. Об этом сообщили в СВР Украины.

Однако даже рост этой ставки до 22 % вряд ли обеспечит ожидаемый рост бюджетных поступлений.

По оценкам, в 2026 году доходы от НДС будут меньше на 6,1 миллиарда долларов США, чем прогнозирует Минфин России,

– говорится в сообщении.

Важно! Ставка в 22 % сделает российский НДС одной из самых высоких в мире. Больше только в Венгрии и нескольких странах Северной Европы.

