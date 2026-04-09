Війна в Ірані поповнить бюджет Росії: "у скарбничку підуть" мільярди доларів
- У квітні Росія отримає доходи від нафтового податку до 9 мільярдів доларів через війну на Близькому Сході.
- Податок на видобуток корисних копалин на нафту в Росії зросте у квітні приблизно до 700 мільярдів рублів, що на 10% більше, ніж у квітні минулого року.
У квітні Росія отримає доходи від свого найбільшого окремого нафтового податку. Він подвоїться до 9 мільярдів доларів через нафтово-газову кризу, яка спричинена атакою США та Ізраїлю на Іран.
Як поповниться бюджет Росії у квітні?
Іран фактично перекрив Ормузьку протоку, і це спричинило зростання ф’ючерсів на Brent значно вище 100 доларів за барель, про що пише Reuters.
Основні доходи Росії від її великого нафтово-газового сектору базуються на видобутку. Експортне мито на нафту було скасоване з початку 2024 року в межах так званого податкового маневру – багаторічної реформи галузі, про що повідомляє Reuters.
Податок на видобуток корисних копалин (ПВКК) на нафту в Росії зросте у квітні приблизно до 700 мільярдів рублів (9 мільярдів доларів) з 327 мільярдів рублів у березні. Це приблизно на 10% більше, ніж у квітні минулого року.
Зауважте! На весь 2026 рік Росія заклала у бюджет 7,9 трильйона рублів надходжень від ПВКК.
Середня ціна російської нафти Urals, яка використовується для оподаткування, зросла до 77 доларів за барель у березні – це найвищий рівень із жовтня 2023 року. Крім того, це на 73% більше, ніж у лютому (44,59 долара за барель), і вище рівня у 59 доларів, який закладений у державний бюджет цього року.
У Кремлі заявили, що наразі спостерігається великий попит на російські енергоресурси з різних регіонів світу. Але існують обмеження щодо цього прибутку, і російські економісти неодноразово попереджали, що 2026 рік може бути складним.
У січні – березні 2026 року дефіцит бюджету Росії становив 4,58 трильйона рублів, або 1,9% ВВП.
Крім того, атаки України на російську енергетичну інфраструктуру також призвели до зниження доходів і створюють ризик скорочення видобутку нафти. У СЗРУ зазначили, що відвантаження нафтопродуктів наприкінці місяця фактично припинилося у порті "Приморськ".
Важливо! Масштаб додаткових доходів Росії залежатиме від того, як довго триватиме криза навколо Ірану.
Що ще слід знати про ситуацію щодо Росії?
- У Bloomberg писали, що Росія заробляє великі кошти від нафти. І це вперше такі великі суми від початку повномасштабної війни проти України у 2022 році.
- Нафту Росії активно купує Індія. Поставки до Китаю зменшилися, але все ще продовжуються.
- На тлі всіх цих подій Росія може "передумати" заощаджувати. А це значить, що більше коштів буде витрачено на війну проти України.