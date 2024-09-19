Євросоюз скорочує виплати Угорщині: на скільки мільйонів збідніє держава

Європейський Союз скоротив бюджетні виплати Угорщині через несплату штрафу. Угорщина пропустила встановлений термін для сплати штрафу, сума якого становила 200 мільйонів євро.

За що ЄС позбавить Угорщину виплат

ЄС повідомив, що зменшить бюджетні виплати Угорщині на 200 мільйонів євро через те, що країна не виконала своїх зобов'язань у встановлений термін та не сплатила штраф за порушення правил ЄС щодо надання притулку мігрантам.

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Європейський Союз неодноразово заморожував фінансову підтримку для Угорщини через стурбованість питаннями верховенства права в цій східноєвропейській країні, повідомляє видання.

Комісія, відповідно до чинних правил, переходить до процедури взаємозаліку,

– заявив речник Єврокомісії.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, коментуючи рішення Європейського суду, заявив, що "триває кампанія проти політиків і урядів, які виступають проти міграції".

Нагадаємо! У червні 2024 року Суд ЄС оштрафував Угорщину на 200 мільйонів євро за порушення законодавства про надання притулку. Щоденний штраф у 1 мільйон євро діє до внесення змін до угорського законодавства, що вже накопичило майже 100 мільйонів євро.