За что ЕС лишит Венгрию выплат

ЕС сообщил, что уменьшит бюджетные выплаты Венгрии на 200 миллионов евро из-за того, что страна не выполнила своих обязательств в установленный срок и не оплатила штраф за нарушение правил ЕС о предоставлении убежища мигрантам.

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Европейский Союз неоднократно замораживал финансовую поддержку для Венгрии из-за обеспокоенности вопросами верховенства права в этой восточноевропейской стране, сообщает издание.

Комиссия, в соответствии с действующими правилами, переходит к процедуре взаимозачета,

– заявил представитель Еврокомиссии.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, комментируя решение Европейского суда, заявил, что "продолжается кампания против политиков и правительств, выступающих против миграции".

Напомним! В июне 2024 Суд ЕС оштрафовал Венгрию на 200 миллионов евро за нарушение законодательства о предоставлении убежища. Ежедневный штраф в 1 миллион евро действует до внесения изменений в венгерское законодательство, что уже накопило почти 100 миллионов евро.