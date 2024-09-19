За що ЄС позбавить Угорщину виплат

ЄС повідомив, що зменшить бюджетні виплати Угорщині на 200 мільйонів євро через те, що країна не виконала своїх зобов'язань у встановлений термін та не сплатила штраф за порушення правил ЄС щодо надання притулку мігрантам.

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Європейський Союз неодноразово заморожував фінансову підтримку для Угорщини через стурбованість питаннями верховенства права в цій східноєвропейській країні, повідомляє видання.

Комісія, відповідно до чинних правил, переходить до процедури взаємозаліку,

– заявив речник Єврокомісії.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, коментуючи рішення Європейського суду, заявив, що "триває кампанія проти політиків і урядів, які виступають проти міграції".

Нагадаємо! У червні 2024 року Суд ЄС оштрафував Угорщину на 200 мільйонів євро за порушення законодавства про надання притулку. Щоденний штраф у 1 мільйон євро діє до внесення змін до угорського законодавства, що вже накопичило майже 100 мільйонів євро.