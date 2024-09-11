Чому "Лукойл" вирішив поновити постачання

"Лукойл" прийняв рішення про поновлення постачання після заяви угорської організації MOL. Початок транспортування сировини заплановано на жовтень, втім, деякі джерела вказують на те, що значний об'єм нафти прокачають уже у вересні.

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Нагадаємо! Угорська компанія MOL заявила, що уклала угоди про транспортування нафти через білоруську та українську територію.

Компанія MOL також підписала договір з "Лукойлом". Усі угоди набули чинності у понеділок.

Як відбуватиметься транспортування нафти

За планом, MOL купуватиме російську нафту на білорусько-українському кордоні. Окремо угорська компанія сплачуватиме вартість транзиту цієї сировини через територію України.

Зверніть увагу! Раніше транзит оплачувала Росія.

Яку кількість сировини може бути транспортовано через трубопровід "Дружба" у вересні: