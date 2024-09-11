Як платити за світло вдвічі менше

Згідно з підрахунками Міністерства енергетики, підвищення тарифів має забезпечити безперебійне проходження наступного осінньо-зимового періоду. Це важливо, оскільки внаслідок російських атак Україна втратила близько 8 гігаватів генеруючих потужностей.

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Втім, влада також передбачила можливість економії для українців: ті, хто встановив двозонний лічильник, можуть скористатися пільговим тарифом у період з 23:00 до 7:00. Тобто, у такому випадку сплачується 2,16 гривні за кіловат-годину замість звичайних 4,32 гривні.

Зауважте! Придбати багатозонний лічильник можуть всі українці за ціною від 1,6 до 2,4 тисячі гривень. Підключення нічного тарифу здійснюється безоплатно.

Використання побутових приладів уночі за наявності двозонного лічильника може суттєво зменшити витрати на електроенергію: