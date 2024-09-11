Как платить за свет вдвое меньше

Согласно подсчетам Министерства энергетики, повышение тарифов должно обеспечить бесперебойное прохождение следующего осенне-зимнего периода. Это важно, поскольку в результате российских атак Украина потеряла около 8 гигаватт генерирующих мощностей.

Читайте также: Отказ от поверки счетчика: имеют ли потребители на это право

Впрочем, власть также предусмотрела возможность экономии для украинцев: те, кто установил двухзонный счетчик, могут воспользоваться льготным тарифом в период с 23:00 до 7:00. То есть, в таком случае оплачивается 2,16 гривны за киловатт-час вместо обычных 4,32 гривны.

Заметьте! Приобрести многозонный счетчик могут все украинцы по цене от 1,6 до 2,4 тысячи гривен. Подключение ночного тарифа осуществляется бесплатно.

Использование бытовых приборов ночью при наличии двухзонного счетчика может существенно уменьшить расходы на электроэнергию: