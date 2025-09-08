Минулого тижня президент Росії Володимир Путін здійснив демонстративний візит до Китаю: він зустрівся з прем'єр-міністром Індії, підтвердив партнерство "без обмежень" з головою КНР Сі Цзіньпіном і підписав угоду про будівництво газопроводу Москва – Пекін. Втім, попри ці успіхи, економіка Росії знаходиться під серйозним тиском.

Що відбувається з економікою Росії?

У перші роки повномасштабного вторгнення в Україну російська економіка виявилася стійкішою, ніж прогнозувалося. Цьому сприяли стабільні ціни на нафту і газ, а також зростання військових витрат, що підтримували зарплати та споживчий попит, пише 24 Канал з посиланням на Financial Times.

Але тепер поєднання зростаючих військових витрат, уповільнення зростання, міцного рубля та низьких цін на нафту змушує владу приймати важкі рішення.

При цьому Путін запевняє, що країна переживає "м'яку посадку", але глава Сбербанку Герман Греф наполягає, що Росія фактично перебуває в статку "технічної стагнації".

Коли резерви та нафтогазові доходи були рясними, в Росії зберігалася ілюзія, що будь-які соціальні проблеми можна вирішити грошима. Але тепер ресурси більше не доступні в колишньому обсязі, і настав час розставляти пріоритети,

– зазначила науковий співробітник Євразійського центру Карнегі в Берліні Олександра Прокопенко.

За даними Мінфіну, за січень-серпень доходи від експорту енергоносіїв знизилися на 20% порівняно з тим же періодом минулого року.

Аналітики, яких регулярно опитує Центробанк, прогнозують зростання ВВП у 2025 році на 1,4% проти 4,3% роком раніше і не очікують перевищення 2% протягом найближчих трьох років.

Важливо! Російський ЦБ, попередив, що в найгіршому випадку країна може зіткнутися з глибокою рецесією.

Чи буде Росія скорочувати військові витрати?

Після більш ніж трьох років війни Росія не демонструє готовності скорочувати військові витрати. Ба більше, візит Путіна до Китаю підкреслив прагнення Кремля розвивати альтернативні зовнішньоекономічні зв'язки.

Втім, економісти та колишні чиновники все частіше визнають обмеженість внутрішніх ресурсів, які неможливо заповнити лише новими угодами за кордоном.

Примітно! За словами Путіна, у першій половині 2025 року дефіцит бюджету склав 4,9 трильйона рублів (близько 61 мільярд доларів), або 2,2% ВВП, тоді як спочатку планувалося утримати показник у межах 0,5%.

Хоча в липні нафтогазові доходи тимчасово зросли завдяки квартальним платежам, в цілому вони залишаються низькими. Тепер очікується, що дефіцит бюджету за підсумками року виявиться значно вищим за прогнози.

Ця проблема лягає на плечі уряду, який готує проєкт бюджету на 2026 рік – його мають представити в середині вересня.

Як Росія буде скорочувати витрати?

Міністр фінансів Антон Силуанов повідомив Путіну, що уряд шукає додаткові "фінансові ресурси" для виконання всіх зобов'язань.

Деяке скорочення витрат може торкнутися невійськових напрямків – інфраструктурних проєктів і субсидування таких сфер, як футбольні клуби або збиткові санаторії.

Важливо! За оцінкою голови бюджетного комітету Ради Федерації Анатолія Артамонова, у разі продовження цієї лінії вдасться вивільнити близько 2 трильйони рублів (2,5 мільярда доларів).

Економісти вважають, що решту дефіциту вдасться покрити шляхом запозичень, обслуговування яких подешевшало після зниження Центробанком ключової ставки з рекордних 21% до 18%. Судячи із заяв Путіна, саме цей шлях є пріоритетним.

Дефіцит може бути збільшений. Боргове навантаження Росії залишається не тільки прийнятним, але й низьким,

– сказав він на економічному форумі у Владивостоці.

Альтернативний варіант – використання резервного фонду, однак цей крок менш привабливий, оскільки половина накопичених коштів вже витрачена на війну, а закордонні активи залишаються замороженими через санкції.

У 2025 році виникли виклики, яких раніше не було. Вперше бюджет передбачає реальні компроміси,

– зазначив експерт Німецького інституту міжнародних відносин і безпеки Яніс Клюге.

Попри зростання неенергетичних доходів на 14% у річному вираженні, дефіцит збільшився через різке зростання витрат.

У деякі місяці витрати подвоювалися, потроювалися. Це ризикована стратегія,

– сказав колишній російський високопоставлений чиновник.

Серед інших проблем, що накопичилися з 2022 року, аналітики виділяють нестачу робочої сили, труднощі з міжнародними платежами та високу інфляцію.

В окремих галузях ситуація ускладнюється специфічними факторами: вугільна промисловість зазнає найбільших збитків з 1990-х років через перевантажену залізничну мережу і переорієнтацію потоків експорту на схід.

Примітно! Банки фіксують погіршення якості кредитного портфеля: ВТБ, один з найбільших позичальників, створив резерви по чверті корпоративних кредитів — фактичне визнання, що їх повернення під питанням.

Ситуацію погіршує і міцний рубль, який зміцнився приблизно на 20% з січня. Але його ослаблення заради збільшення доходів бюджету може розігнати інфляцію, яку владі вдалося частково приборкати.

Жорстка політика ЦБ щодо утримання високих ставок знизила інфляцію нижче 9% у липні, але це вдарило по бізнесу, змушеному брати дорогі кредити, і стало одним із чинників уповільнення економіки.

Державі рано чи пізно доведеться переглядати інвестиційні програми, але припинення вогню не призведе ні до різкої зупинки військового виробництва, ні до скорочення армії. Заводи продовжать працювати,

– підкреслив російський чиновник.

Як зазначається, Москва продовжує дотримуватися підходу "все для фронту, все для перемоги": з початку війни військові витрати країни майже подвоїлися в номінальному вираженні.

На думку спостерігачів, навіть якщо Росія та Україна дійдуть згоди про припинення вогню, структура витрат не зміниться різко.

