На прошлой неделе президент России Владимир Путин совершил демонстративный визит в Китай: он встретился с премьер-министром Индии, подтвердил партнерство "без ограничений" с председателем КНР Си Цзиньпином и подписал соглашение о строительстве газопровода Москва – Пекин. Впрочем, несмотря на эти успехи, экономика России находится под серьезным давлением.

Что происходит с экономикой России?

В первые годы полномасштабного вторжения в Украину российская экономика оказалась более устойчивой, чем прогнозировалось. Этому способствовали стабильные цены на нефть и газ, а также рост военных расходов, что поддерживали зарплаты и потребительский спрос, пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Смотрите также Россия потеряла контроль над торговлей нефтью, – Центр противодействия дезинформации СНБО

Но теперь сочетание растущих военных расходов, замедление роста, крепкого рубля и низких цен на нефть вынуждает власть принимать трудные решения.

При этом Путин уверяет, что страна переживает "мягкую посадку", но глава Сбербанка Герман Греф настаивает, что Россия фактически находится в состоянии "технической стагнации".

Когда резервы и нефтегазовые доходы были обильными, в России сохранялась иллюзия, что любые социальные проблемы можно решить деньгами. Но теперь ресурсы больше не доступны в прежнем объеме, и настало время расставлять приоритеты,

– отметила научный сотрудник Евразийского центра Карнеги в Берлине Александра Прокопенко.

По данным Минфина, за январь-август доходы от экспорта энергоносителей снизились на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Аналитики, которых регулярно опрашивает Центробанк, прогнозируют рост ВВП в 2025 году на 1,4% против 4,3% годом ранее и не ожидают превышения 2% в течение ближайших трех лет.

Важно! Российский ЦБ, предупредил, что в худшем случае страна может столкнуться с глубокой рецессией.

Будет ли Россия сокращать военные расходы?

После более чем трех лет войны Россия не демонстрирует готовности сокращать военные расходы. Более того, визит Путина в Китай подчеркнул стремление Кремля развивать альтернативные внешнеэкономические связи.

Впрочем, экономисты и бывшие чиновники все чаще признают ограниченность внутренних ресурсов, которые невозможно восполнить только новыми сделками за рубежом.

Примечательно! По словам Путина, в первой половине 2025 года дефицит бюджета составил 4,9 триллиона рублей (около 61 миллиарда долларов), или 2,2% ВВП, тогда как изначально планировалось удержать показатель в пределах 0,5%.

Хотя в июле нефтегазовые доходы временно выросли благодаря квартальным платежам, в целом они остаются низкими. Теперь ожидается, что дефицит бюджета по итогам года окажется значительно выше прогнозов.

Эта проблема ложится на плечи правительства, которое готовит проект бюджета на 2026 год – его должны представить в середине сентября.

Как Россия будет сокращать расходы?

Министр финансов Антон Силуанов сообщил Путину, что правительство ищет дополнительные "финансовые ресурсы" для выполнения всех обязательств.

Некоторое сокращение расходов может коснуться невоенных направлений – инфраструктурных проектов и субсидирования таких сфер, как футбольные клубы или убыточные санатории.

Важно! По оценке председателя бюджетного комитета Совета Федерации Анатолия Артамонова, в случае продолжения этой линии удастся высвободить около 2 триллионов рублей (2,5 миллиарда долларов).

Экономисты считают, что остальной дефицит удастся покрыть за счет заимствований, обслуживание которых подешевело после снижения Центробанком ключевой ставки с рекордных 21% до 18%. Судя по заявлениям Путина, именно этот путь является приоритетным.

Дефицит может быть увеличен. Долговая нагрузка России остается не только приемлемой, но и низкой,

– сказал он на экономическом форуме во Владивостоке.

Альтернативный вариант – использование резервного фонда, однако этот шаг менее привлекателен, поскольку половина накопленных средств уже потрачена на войну, а зарубежные активы остаются замороженными из-за санкций.

В 2025 году возникли вызовы, которых раньше не было. Впервые бюджет предусматривает реальные компромиссы,

– отметил эксперт Немецкого института международных отношений и безопасности Янис Клюге.

Несмотря на рост неэнергетических доходов на 14% в годовом выражении, дефицит увеличился из-за резкого роста расходов.

В некоторые месяцы расходы удваивались, утроились. Это рискованная стратегия,

– сказал бывший российский высокопоставленный чиновник.

Среди других проблем, накопившихся с 2022 года, аналитики выделяют нехватку рабочей силы, трудности с международными платежами и высокую инфляцию.

В отдельных отраслях ситуация осложняется специфическими факторами: угольная промышленность терпит наибольшие убытки с 1990-х годов из-за перегруженной железнодорожной сети и переориентации потоков экспорта на восток.

Примечательно! Банки фиксируют ухудшение качества кредитного портфеля: ВТБ, один из крупнейших заемщиков, создал резервы по четверти корпоративных кредитов - фактическое признание, что их возврат под вопросом.

Ситуацию усугубляет и крепкий рубль, который укрепился примерно на 20% с января. Но его ослабление ради увеличения доходов бюджета может разогнать инфляцию, которую властям удалось частично обуздать.

Жесткая политика ЦБ по удержанию высоких ставок снизила инфляцию ниже 9% в июле, но это ударило по бизнесу, вынужденному брать дорогие кредиты, и стало одним из факторов замедления экономики.

Государству рано или поздно придется пересматривать инвестиционные программы, но прекращение огня не приведет ни к резкой остановке военного производства, ни к сокращению армии. Заводы продолжат работать,

– подчеркнул российский чиновник.

Как отмечается, Москва продолжает придерживаться подхода "все для фронта, все для победы": с начала войны военные расходы страны почти удвоились в номинальном выражении.

По мнению наблюдателей, даже если Россия и Украина придут к согласию о прекращении огня, структура расходов не изменится резко.

Что известно о бюджете России?