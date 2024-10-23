Росія збільшила свою частку на європейському ринку СПГ

Частка Росії на європейському ринку скрапленого природного газу зросла до 20% у першій половині 2024 року. Зусилля ЄС зі скорочення залежності від російських енергоресурсів не дали помітного результату.

Яка частка Росії на європейському ринку газу

Для порівняння, у 2023 році частка Росії на європейському ринку СПГ складала 14%, повідомляє Bloomberg.

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Звіт Агентства зі співробітництва енергетичних регуляторів (ACER) зазначає, що Росія збільшила свою частку на тлі скорочення поставок з інших країн.

Зауважте! Це попри те, що загальний імпорт СПГ до ЄС у третьому кварталі впав до мінімального рівня з 2021 року.

При цьому частка США в постачанні СПГ залишалася стабільною на рівні 45%, а частка Катару знизилася до 12% через зміну торгівельних потоків у регіоні Червоного моря.

Який попит на газ у ЄС

ЄС продовжує шукати можливості для зменшення залежності від російського газу, особливо враховуючи, що угода про транзит газу через Україну закінчується наприкінці цього року.

Зауважте! Франція та Бельгія, які приймають значні обсяги російського палива, закликали до більш суворого моніторингу, проте Єврокомісія поки не запропонувала конкретного плану дій для прискорення відмови від російського газу.

Згідно зі звітом ACER за 2024 рік, попит на газ у ЄС продовжував скорочуватися протягом перших восьми місяців року порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Це зниження було спричинене головним чином падінням споживання в енергетичному секторі, що переважило незначне зростання попиту з боку промисловості.

До слова! Частка ЄС на світовому ринку імпорту скрапленого природного газу зменшилася до 18% у третьому кварталі 2024 року, тоді як роком раніше вона становила 24%.