Часткова приватизація стратегічних активів: уряд готує новий механізм

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України опрацьовує можливість часткового продажу стратегічних активів. Наразі – на рівні концепції.

Що відомо про плани уряду?

Мова йде про стратегічні для держави активи, де контрольний пакет має залишатися у державній власності, про що повідомила заступниця міністра Дарія Марчак в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Вона пояснила, що наразі формується бачення процедури та можливих інструментів такої часткової приватизації. Таким чином Марчак зокрема прокоментувала заяви представників уряду про можливість виставлення на приватизацію таких об’єктів, як державні банки, компанія "Укрнафта" чи "Енергоатом".

Серед можливих механізмів:

аукціон;

IPO;

private placement.

Дарія Марчак додала, що всередині уряду та з міжнародними партнерами обговорюються конкретні активи, для того, аби розпочати їх підготовку. А найближча ціль зараз – це підготувати кілька компаній до можливості залучення міноритарного акціонера у 2026 році.

Мова йде не тільки лише про саму процедуру продажу, а й про прозорість і зрозумілість фінансових потоків усередині компаній – питання ПСО, аудиторської звітності та прозорого корпоративного управління.

Усе це великий блок роботи, який потрібно провести всередині кожної компанії, щоб підготувати її до можливого входу міноритарного акціонера,

– пояснила Марчак.

Крім того, обговорюються також ідеї про інвестиційні рахунки та "народне IPO".

Водночас наразі зарано анонсувати щось конкретне – домовленості та переговори ще в роботі.

Нагадаємо! Кабмін затвердив Порядок формування та оприлюднення переліків державного та комунального майна, що підлягає приватизації. Про це повідомили у Мінекономіки 21 березня. Очікується, що механізм дозволить щороку виводити на приватизацію сотні обʼєктів.

