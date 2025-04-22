Росія і далі вивозить зерно та зріджений газ через Керченський порт

Росія продовжує використовувати Керченський морський порт для експорту зрідженого газу та українського зерна, що вивозять з окупованих територій. У порту біля газових терміналів було виявлено два танкери для транспортування LPG.

Росія вивозить зерно і газ

На одному з танкерів були приховані ідентифікаційні дані на кормі, передає 24 Канал з посиланням на проєкт "Крим.Реалії".

Читайте також Купує у Росії та продає Європі: як Китай обійшов США з природним газом, – NYT

Крім того, біля зернового термінала в Керченському порту журналісти помітили потяг із вагонами для перевезення зерна. Невідомо, чи вони були завантажені, але раніше саме звідси вивозили українське зерно в країни Близького Сходу.

Від початку повномасштабної війни Росія активніше використовує порти Криму, попри міжнародні санкції та заборону на міжнародне судноплавство в цих водах.

За даними "Крим.Реалії", Керченський порт часто використовують для незаконного експорту – вивозять як українське зерно, так і зріджений газ.

Зауважте! В інших портах Криму (Севастополі, Керчі та Феодосії) перевантажують стратегічні вантажі, зокрема ільменіт для "Кримського Титана" і нафтопродукти.